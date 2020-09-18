【新經濟股】中興前員工創立 「中東版騰訊」 Yalla 將美國上巿

由中興(00763) 前員工楊濤於在2016年中東創立的社交軟件Yalla將於美國上巿。據美國證監披露其招股說明書資料，Yalla以阿拉伯為主要巿場,研發基地則為中國杭州,於美國紐約上巿的股票代碼或為YALA。

Yalla創辦人楊濤今年43歲，曾在中興工作逾十年，曾擔任中興通訊阿布扎比分公司總經理，對中東巿場熟悉。另一名聯合創始人許劍峰是中興時的同事。公司總部設在阿聯猶迪拜，負責銷售及戶服務；於中國杭州及深圳設有辦事處。前者負責產品及技術開發，後者則負責財務及總務等。

Yalla主要提供語音聊天室及網上遊戲Yalla Ludo，支持8種語言，包括阿拉伯語、土耳其語、英語及印尼語等，但不包括中文，平台提供很多虛擬禮物供用戶打賞。有人形容Yalla為「中東版騰訊」。有分析指，中東社會較保守，反而線上娛樂有私穩性，網上社交娛樂平台潛力無限。

2020年4至6月活躍用戶約為1250萬，有分析指以中東和北非地區2.47億人口計算，Yalla的巿場佔比不高。不過，其盈利能力很高，有216萬名活躍用戶屬付費用戶，Yalla於１月至6月的銷售額為5,280萬美元(約4.09億港元)，淨利潤為2,520萬美元(約1.95億美元) 是去年同期的2.2倍，淨利潤率約為48％。Yalla用戶日均使用時為為4.5小時。用戶年齡中位數為29.8歲。

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責任編輯:鄭靜珊