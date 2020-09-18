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【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能

科技 21:16 2020/09/18

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iPad 8今次首推遊戲程式運算速度，在CPU、GPU規格效能上均較上代升級，本報記者今日就試用新iPad 8，進行遊戲、相機、電池續般力實試！

蘋果（Apple）日前推出iPad Air 4、iPad 8、Apple Watch 6等多項新產品，其中入門級的iPad 8僅2,599港元起可入手，今日開售。iPad 8今次首推遊戲程式運算速度，在CPU、GPU規格效能上均較上代升級，本報記者今日就試用新iPad 8，進行遊戲、相機、電池續般力實試！

今次的新iPad 8能支援 AR 軟件及更多種類的遊戲程式，首次引入神經網絡引擎，同時支援Apple Pencil功能及智慧型鍵盤。與上代同樣設有10.2寸屏幕，價格就是最平價款，適合入門用家：

iPad 8價格一覽

版本 價格（港元）
32GB（Wi-Fi） 2,599
32GB（Wi-Fi + 流動網絡） 3,599
128GB（Wi-Fi） 3,399
128GB（Wi-Fi + 流動網絡） 4,399

規格方面，iPad 8搭載A12晶片，CPU效能提升40%，GPU效能則提升1倍，遊戲程式運算速度提升。記者下載多款遊戲App包括《War Robots》、《Mario Kart Tourt》、《My Coloring》、《AR Dragon》試玩，進入遊戲版面時操作順暢，遊戲程式運算速度未見有延緩。

其相機就配備800萬像素後置鏡頭，支援所有iPhone基本拍攝功能及AR體驗，在錄製影片時的畫質十分清晰。而使用縮時、慢動作等亦一樣清晰。

電池續航力方面﹐官方就表示電池可連續實用10小時，記者使用該裝置約3小時，期間下載試玩上述多個遊戲App、瀏覽網頁、拍片等，電量由原本約74%，僅減少約20%，耗電速度不會太快。

    點擊圖片放大
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    +4

若打算入手iPad系列又未決定買哪款，或想了解更多日前的Apple新產品重點，可見以下報道：

【Apple Event • 分析】iPad產品線大更新　買新iPad揀邊款好？

【每日焦點】Apple秋季發布會懶人包　一文看清蘋果有何新品？

【iOS 14】iOS 14 正式登場　升級前留意慣用Apps是否支援

記者：張寶燕

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