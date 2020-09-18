【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外

▲ 由明年1月1日起，英國各大機場、港口以及歐洲之星的車站將會停止退稅服務。

英國政府宣布，由明年1月1日起，英國各大機場、港口以及歐洲之星的車站將會停止退稅服務，受影響貨品包括電子產品、時裝、飾品、美容護膚品等，惟煙酒產品除外，意味著各位喜歡登機前「血拼」的朋友們，以後在英國機場要忍手了。

受脫歐影響，英國政府宣布，由明年1月起將停止機場退稅服務。英政府表示，退稅服務昂貴，且「原則與國際稅收原則不符」（the relief is not consistent with international tax principles），故即使令消費者無法受惠，亦會取消相關服務。

所有產品中，僅煙酒仍可繼續享有退稅優惠。所有來自歐盟與非歐盟海外遊客，只允許帶42升啤酒、18升無氣葡萄酒、4升烈酒或者9升氣泡酒；煙草免稅上限則為200支香煙或50支雪茄。

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若旅客想要退稅，就要讓商家直接將貨品寄往旅客的海外的住址，便可申請退稅，但這樣下來，往往郵費比稅更貴。

英國旅遊零售論壇主席Francois Bourienne批評，這項決定使英國與世界各地的旅遊零售系統脫節，減低旅客去英國旅遊的意欲。他繼指，此舉令英國的機場和旅遊零售業跟歐洲同行相比，將處於極大劣勢，將導致旅遊界失業率上升。

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責任編輯：葉芷樺