【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外

英國政府宣布,由明年1月1日起,英國各大機場、港口以及歐洲之星的車站將會停止退稅服務,受影響貨品包括電子產品、時裝、飾品、美容護膚品等,惟煙酒產品除外,意味著各位喜歡登機前「血拼」的朋友們,以後在英國機場要忍手了。

受脫歐影響,英國政府宣布,由明年1月起將停止機場退稅服務。英政府表示,退稅服務昂貴,且「原則與國際稅收原則不符」(the relief is not consistent with international tax principles),故即使令消費者無法受惠,亦會取消相關服務。

所有產品中,僅煙酒仍可繼續享有退稅優惠。所有來自歐盟與非歐盟海外遊客,只允許帶42升啤酒、18升無氣葡萄酒、4升烈酒或者9升氣泡酒;煙草免稅上限則為200支香煙或50支雪茄。

若旅客想要退稅,就要讓商家直接將貨品寄往旅客的海外的住址,便可申請退稅,但這樣下來,往往郵費比稅更貴。

英國旅遊零售論壇主席Francois Bourienne批評,這項決定使英國與世界各地的旅遊零售系統脫節,減低旅客去英國旅遊的意欲。他繼指,此舉令英國的機場和旅遊零售業跟歐洲同行相比,將處於極大劣勢,將導致旅遊界失業率上升。

責任編輯:葉芷樺