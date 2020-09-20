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【都市診療室】病人的第六感

名人薈萃 07:34 2020/09/20

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40幾歲的阿珺（化名）很注重健康，定期會做身體檢查。兩年幾前，她進行體檢時被驗出貧血，當時懷疑貧血跟她本身的子宮肌瘤有關，因此沒再特別跟進。

直到最近，她又被驗出貧血，起初醫生判斷她只是受經期影響，但阿珺覺得自己月經流量正常，沒理由會造成貧血；但現實卻是，她近來臉色蒼白，而且常常感覺疲累。

自費萬元檢查無果

機警的她接受了腸鏡和胃鏡檢查，亦向婦科求醫，始終沒發現異常，很多病人可能已放棄檢驗。但阿珺第六感很強，她堅持自己的身體似乎出了問題，最後她自費逾萬元，在公立醫院進行一種吞藥丸影相的腸道檢查。原理是把一顆藥丸狀的小型一次性攝錄機，吞入肚子裏，當那顆藥丸一邊「消化」時，便一邊在途經的食道位置進行拍攝，以檢查整個消化道有沒有異常和流血的痕迹。採用這種攝錄技術也會「走漏眼」，因為藥丸不可能在每一寸腸道停留，有時可能滑了過去，就會錯失重要資訊。

而檢查的結果跟之前的一樣，始終沒有發現阿珺哪裡出問題。最後阿珺成了筆者的病人，筆者研究了阿珺的病歷後，建議她進行正電子掃描（PET scan），檢查結果顯示，對比身體各部位細胞的代謝情況，她的小腸有一不正常腫瘤。

小腸腫瘤難以確診

幸運的是，阿珺的腫瘤沒有擴散，適合進行手術摘除。一般而言，癒後情況不錯，加上阿珺正值壯年，康復應指日可待。小腸腫瘤是很難確診的癌症，此病本身的病徵不明顯，病人可能只是偶爾腹痛或有貧血症狀，自己一般不會察覺。

更甚的是，小腸九曲十三彎、層層疊疊，實際長度可達6至7米，因此並沒有一種可靠方法，足以仔細檢查小腸每一寸部位，以確認有沒有長出了惡性腫瘤。

醫生一般要替病人進行多次不同檢查，才有機會確診，致使患上小腸癌的病人，很多時都在末期始被發現，腫瘤或已擴散，難用手術治療。阿珺能在早期發現問題，她對自己身體的第六感，也實在幫了大忙。

撰文 : 吳志豪醫生 腸胃肝臟科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、英國皇家內科學院院士、香港內科學院院士

欄名 : 都市診療室

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