【中小企教室】轉型「網購」平台　制定目標選好合適工具

▲ 電子商貿競爭大，要突圍而出，必須擁有完善銷售方案，坊間就有不少門檻較低的社交平台或小工具，助中小企發展網店銷售。

受新冠肺炎疫情影響，愈來愈多消費者轉用網購。不過，電子商貿競爭大，要突圍而出，必須擁有完善銷售方案，坊間就有不少門檻較低的社交平台或小工具，助中小企發展網店銷售。

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企業在發展網上業務前，應先考慮自己的目標客戶群，例如客戶是偏向海外客戶還是國內客戶，制定合適方案，如使用WeChat，還是Facebook等平台宣傳及管理。

近日，Facebook就推出全新商務套件（Business Suite）應用程式，企業可透過全新介面，同步管理他們於Facebook及旗下應用程式上的專頁或資料，以便成立及宣傳商戶的網店。此外，用戶亦能於Facebook和Instagram上同時發布帖文、以及於同一地方管理和接收訊息、通知，相當省時。

▲ Facebook推出全新商務套件（Business Suite）應用程式，企業可透過全新介面，同步管理他們於Facebook及旗下應用程式上的專頁或資料。

用戶更可簡易地從Facebook和Instagram的洞察報告，追蹤專頁的推廣活動、了解策略的成效、帖文的覆蓋率及參與度，並透過創建廣告，幫助提升參與度，有效地與顧客接觸並引起共鳴。

要使用新的應用程式，企業首先要連接他們Facebook和Instagram業務帳戶。登錄Facebook Business後，用戶可在頁面上選取Business Suite，程式將提供iOS和Android兩個版本供用戶下載。Facebook表示，計劃明年將服務覆蓋至各大企業。Business Suite還計劃在未來一年，將功能擴展到其第四大即時通訊工具WhatsApp中。

另外，如要打入內地市場，不妨考慮使用AlipayHK新推出的開放小程式，讓商戶可以快速擁有自己的專屬應用程式，可將服務或產品快速搬到網上。

▲ AlipayHK新推出的開放小程式，讓商戶可以快速擁有自己的專屬應用程式，可將服務或產品快速搬到網上。

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由於小程式屬於AlipayHK內置程式，已具備2大系統iOS及Android的兼容性，商戶無需因應不同系統而重新修訂，省卻商戶不少開發和營運成本。商戶可根據需要，制定小程式中的內容和將商品上架，有關小程式內的資料和數據均直接經由商戶伺服器處理，商戶可自主掌控自己的小程式和所有營運安排。

責任編輯：施雯雯