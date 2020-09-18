英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】

▲ 【英國疫情】（有片）坐巴士遇不戴口罩男 63歲翁調位避開反遭毒打

新型冠狀病毒疫情肆虐，於公共地方戴口罩成為新常態，惟英國一名男子乘搭巴士時亦未戴好口罩，車上一名63歲醫院職員因而調位，男子隨即施暴傷人，該職員被打至失去意識。疑犯仍然在逃，被警方通緝。

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事發在英國倫敦一輛149號綫巴士，車上閉路電視拍攝到，一名身型壯碩，未戴好口罩的男子，多次揮拳攻擊受害人，及至受害人橫卧地上仍未停手，不斷用力踩向老翁，然後下車逃去。

施襲者傷人片段（編按：片段內容可能令人情緒不安，涉及危險動作）

警方調查後指出，63歲受害人是英國公營醫療系統國民保建服務（NHS）職員，因施襲者所戴的口罩被拉至下巴，未有戴好，故轉移到車內其他位置，試圖保持距離，疑犯相信因此覺得受冒犯，狠下毒手。



疑犯施襲後逃去無縱。警方指，他是一名年約23至25歲非裔男子，身型健壯，並形容他的暴力行為完全無理（totally unwarranted），呼籲民眾協助將他緝拿歸案。

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防疫措施引發的襲擊事件時有發生，部分演變成悲劇，法國上月就有巴士司機，因要求乘客戴口罩遭毒打至失去意識，送院後證實腦死亡，最終不治，事件令法國舉國譁然。

責任編輯：林建忠