【疫市贏家】橡膠手套製造商Top Glove　上季盈利激增17倍　有意來港上市

新冠疫情帶動橡膠醫療手套需求激增，全球最大橡膠手套製造商Top Glove因此受惠，周四（17日）公布的財報顯示，該公司上季盈利創下歷史新高，較去年同期大漲1,692%，2002財年（截至8月31日）稅後盈利同比增長417%。

惟疫情終將過去，該公司又能否在未來維持如此強勁增長勢頭？Top Glove董事總經理 Lee Kim Meow亦指出，疫情帶來的增長效應出現在今年年中，不過她對公司未來增長保持樂觀，認為疫情帶動全球防疫意識上漲，有望帶動公司業務繼續擴張，預計明年至少會有 20％ 到 30％ 的增長，到2022年至少會有 15％ 到 20％ 的增長。

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Top Glove在新加坡和馬來西亞兩地上市，今年股價增長高達5倍（見下圖）。據新加坡媒體報導，目前公司正在與銀行進行洽談，計劃在6至9個月內赴港上市。

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編輯：李勝男