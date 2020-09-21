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【輪•流轉@iM網欄】到期日、最後交易日及計價日 窩輪牛熊證到期，點計價？

名人薈萃 17:49 2020/09/21

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雖然大部份窩輪牛熊證投資者都傾向進行短綫操作，甚或只作即市買賣，不過亦有投資者以輪證作中綫的投資部署，如果持有窩輪牛熊證至到期，而相關產品到期時處於價內，在香港的自動結算機制下，利潤將折現為現金結算額，於結算後的3個交易日自動存入投資者的證券戶口，這可減省到期前沽出窩輪牛熊證所產生的交易費用。

先談談牛熊證到期結算的細節。首先，我們要了解甚麼是到期日、最後交易日和計價日。若為股份牛熊證，假設其到期日為某月x日，最後交易日和計價日就是到期日的前一個交易日；至於指數牛熊證，到期日和計價日都是某月x日，通常會定於當月期指結算日，而最後交易日則是(x-1)日。這裡必須強調，投資者不可於到期日買賣牛熊證或窩輪，只可在最後交易日或之前進行買賣。

至於計算現金結算額，可以參考以下公式：

牛證的現金結算額 =（相關資產結算價 - 牛證行使價）÷ 換股比率

熊證的現金結算額 =（熊證行使價 - 相關資產結算價）÷ 換股比率

股份牛熊證的結算價是最後交易日相關資產的收市價；至於指數牛熊證的結算價，到期日會以相關指數的即月期指為標的，每隔5分鐘取價一次，然後以所有取價的平均數為結算價，這個預計平均結算價稱為Estimated Average Settlement（EAS），港交所會在期指結算日收市後公布。

窩輪到期結算 取5天平均價

再了解窩輪的到期結算。結算公式如下：

認購證的現金結算額 =（相關資產結算價 - 認購證行使價）÷ 換股比率

認沽證的現金結算額 =（認沽證行使價 - 相關資產結算價）÷ 換股比率

同樣，不論指數或股份窩輪，假設到期日為某月y日，最後交易日與到期日之間須有3個交易日，即該月的 (y-4) 交易日。至於計價方面，股份輪以相關資產於到期日前（不包括到期日）5個交易日的平均收市價為準；而指數輪則用上述的EAS來定價。

 兩個表睇哂窩輪牛熊證的到期日最後交易日計價日

牛熊證
  股份類 指數類
到期日 x

x

(一般為期指結算日)
最後交易日 x - 1 x - 1
計價日

x - 1

(取股份當天收市價)

x

(以EAS方式計價)
窩輪
  股份類 指數類
到期日 y y
最後交易日 y - 4  y - 4
計價日

y-1, y-2, y-3, y-4, y-5

(取5天平均收市價)

y

(以EAS方式計價)

註：Estimated Average Settlement（EAS）是指，在到期日會以恆生指數每隔5分鐘取價一次，然後以所有取價的平均數為即月期指結算價。

當然，即使投資者一早計劃持有輪證至到期，都不代表買入後就可以「擺埋一邊」。大家仍要密切留意市況變化，如果相關資產的走勢不符預期，便要嚴格執行止蝕，或重新審時度勢，作出靈活的應變。

 

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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