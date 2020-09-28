【Good Food,Good Mood@iM網欄】九号館懷舊點心 在舌尖上遊走花樣年華

如果世上有時光機，你想重返幾多歲的自己？最近一位同齡密友生日，閨密群組內除了祝福，便是唏噓，互相慨嘆青春小鳥一去不回來，亦引發了「哪一年才是你的花樣年華」這類討論。閨密M說是19歲，因為一踏入20歲便出現了人生第一條眼紋，漏夜趕買eye cream的情景依然歷歷在目。我卻認為是26歲，因為當時事業剛起步，比起之前多了一點點人生經歷，不會太稚嫩，但又不失青春傻氣。人會隨著年齡增長而在各方面有所改變，包括個人口味。有些東西年少時不懂欣賞，長大後卻愛不釋手；對我來說，牛油果是其中一樣，當時疑惑不甜的水果有甚麼好吃，現在卻愛煞了它的油潤與甘香。「飲茶」是另一樣；小時候覺得老土，更愛pizza與漢堡包，現在卻較為欣賞中式點心的雅致與涵義。提起飲茶，最近到過位於中環利源東街的九号館。

隱身於小巷當中，九号館原來大有來頭。餐廳的藝術總監由著名室內設計師關其樂 (Albert Kwan) 擔任，唐人館和中國會的設計便是出自他的手筆。餐廳裝潢古典懷舊，牆上掛著優雅的花雕壁燈及仿古鏡子，天花垂下搶眼的大紅燈籠及吊扇，傢俬設計亦十分復古，讓人彷彿置身於電影花樣年華的場景。九号館的點心廚房由人稱「波哥」的黃耀波師傅掌舵，他擁有五十年入廚經驗，曾於米芝蓮餐廳擔任點心督導，而餐廳的招牌潮州美饌則由入行超過三十年的潘貴重師傅主理。

燒賣是飲茶的必食點心，這款「北菇燒賣」選用較為少筋的豬髀肉，加上爽口的緬甸鹹水蝦及清香的冬菇，口感嫩滑得來亦不失層次。

「龍蝦湯小籠包」正正代表了九号館「傳統不守舊、創新不忘本」的理念。小籠包內的肉餡極其滑溜，熱辣辣的龍蝦湯溢皮而出，為小籠包添上海鮮的鮮美。

布拉腸粉一向是我飲茶的固定pick，此「鮮蝦腸粉」的重點不在「蝦」，而是其雪白晶瑩、米香濃郁，軟綿滑溜的「皮」，雖然簡單，但要把簡單的事做好殊不容易。

這款貌似葡撻的鹹點正是「焗芝士鮑魚撻」。波哥用芝士、蛋、沙律醬及淡忌廉製作蛋撻，再加入南非飽魚粒、雞粒和菇片，每口都是充滿誠意的好味道。

剛剛提過滷味亦是餐廳的招牌之一，今次點了「鵝肉及豬大腸雙拼」。九号館的陳年滷水膽接近半世紀高齡，嫩滑的鵝肉肥瘦均勻，大腸則以九轉做法製作，口感爽而不韌；底下的豆腐幼滑如絲，味道調配得恰到好處，不會太鹹。

二人同行，吃完幾款鹹食已經很飽，但慶幸最後堅持多點一道甜品，皆因這個「芋蓉燉鮮奶」是整餐的亮點，燉鮮奶既香且滑，甜道剛剛好，加上極為香濃的芋蓉，味道足以在我腦海中留下深刻印象。

離開餐廳，室外下著綿綿細雨，既然沒有時光機，唯有撐著傘向前邁步，起碼活在當下，努力把這刻的事情做好，幾十年後回望現在的自己才不至後悔。

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