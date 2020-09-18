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【Tesla新服務】美國推「無接觸試駕」服務　取代人類測試

科技 18:44 2020/09/18

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針對客戶對產品體驗的需求，Tesla近日於美國推出全新「無接觸試駕」服務。

針對客戶對產品體驗的需求，Tesla近日於美國推出全新「無接觸試駕」服務。有Tesla Model S車主就將自己的整個體驗流程拍攝下來，並上載到YouTube平台與大眾分享。

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根據車主Eli Burton分享的影片中可見，Tesla推出的「無接觸試駕」流程相當簡單，客戶只需抵達車輛停放的指定地點，然後拿起手機掃描車身上QR Code，填寫所需資料後，就可以即時完成相關申請動作。此外，客戶亦可透過電腦在網絡上預約，全程不需要接觸任何車廠人員，減低社交接觸風險。

客戶只需抵達車輛停放的指定地點，然後拿起手機掃描車身上QR Code，填寫所需資料後，就可以即時完成相關申請動作。

客戶只要等待Tesla官方人員從遠端開啟車輛權限，即可在半小時的時限內，試駕自己心儀的Tesla車款。

完成申請程序後，客戶就可以等待Tesla官方人員從遠端開啟車輛權限，即可在半小時的時限內，試駕自己心儀的Tesla車款。疫情下，無人駕駛測試不但無需花費任何人力成本，同時亦能保障員工與客戶之間的安全，絕對是最佳的選擇。此外，車上亦備有充足的防疫物資，如消毒濕紙巾、口罩等，確保客戶在試駕過程中獲得更大的保障。

車上備有充足的防疫物資，如消毒濕紙巾、口罩等，確保客戶在試駕過程中獲得更大的保障。

搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla

目前，Tesla的「無接觸試駕」服務只在美國加州奇科（Chico）、麋鹿林 (Elk Grove)、史塔克頓 (Stockton) 等地方推行，公司將評估其服務的成效，再決定是否推廣至其他地區。

責任編輯：施雯雯

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