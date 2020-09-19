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【科技股攻略】散戶難計科技股估值 基金經理教三招選明日之星（iMoney專題）

即市財經 16:00 2020/09/19

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科技股往往未有盈利，C基金基金經理李浩德教三招選股。

《iMoney》訪問「C基金」基金經理、鵬格斯首席投資總監李浩德，李浩德談及科技股，往往未有盈利，甚至過百倍市盈率的公司，其爆炸力愈勁。但是，對於普通散戶而言，估值「無數得計」難以掌握之餘，更加沒有信心買入並長綫持有。李浩德指出，投資這類企業需要有私募股權基金（Private Equity）的眼光，「例如，企業可能值1,000億元，他們會評估成功機會有多大，若機會率由10%提升至50%，對估值會有很大刺激。如果等公司有盈利才買，可能太遲，美團就是好例子。」

簡言之，專業投資者會通過市場訊息、營運數據等資訊，定期估算其潛力及發展階段，再調整市值目標及成功率，而估值也會隨之變化。

他又提供了一些貼士，可供讀者發掘明日之星。第一，若果公司本身有一定影響力的，往往可看高一綫，好像美團就算未有盈利，在外餐市場本已處於龍頭位置。第二，留意公司的業務發展和增長，包括月活躍用戶人數（MAU）或網站交易金額（GMV）的變化。第三，觀察公司業績何時出現拐點。「通常投資賺大錢的股份，都是由原本靠外部輸血來支撑發展，成長至後來可以自立，內部產生正現金流。以我經驗，Tesla在2019年現金流轉正，估值重估可以很勁！」

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撰文：柯慧琳、林衞 

編輯：謝克迪

 

 

市盈率 Tesla 買入 經濟

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