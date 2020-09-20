【宏智‧藝‧力@iM網欄】演奏靈活性減低 樂器考試制度轉變之影響

原本10月開始的英國皇家音樂考試再一次因疫情而延期。而各音樂學院因疫情開始推出而遞交影片方式取代面對而親身考試。形式轉變，考試內容也略為改變。過往的考試除了演奏樂曲，亦需要背出音階(Scales)、視唱及聆聽考試(Aural)及即場視譜（Sight-reading)考核。 而影片考試中則只需演奏4首樂曲。

作為樂器老師，我們當然希望學生能擁有紮實基本功去應付不同樂曲，而不是只懂演奏考試樂曲的機器。而音階和視譜考試正正能測試出學生對樂譜的理解程度，當影片考試刪去了這些考試部份時，令學生變成只懂演奏考試樂曲的問題會更嚴重。

筆者在運作樂團時都會為新團員進行一次面試，面試內容包括指定樂曲選段演奏和即場視譜部份，目的是測試樂手對樂譜的即時反應和理解能力。當中遇過很多對樂譜反應很快的樂手，這是因為他們對音階和節奏都有一定熟悉，因此他們能一眼便看得到一段樂句中的音階而不需要逐個音符去思考。而基本功較弱的樂手，即使樂句中沒有轉音，只將節奏轉換，他們也難以演奏樂句。這意味著他只能以背誦的方式演奏，而且與樂隊演奏時的靈活性也較低。

若果學習樂器的你希望成為一個靈活性高的樂手，筆者建議你在練習樂曲以外加強音階的練習，以音階為熱身練習，一段日子後你會發現學習新樂曲的速度會加快同時演奏得更得心應手。別忘記基本功的重要性！

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作者_Eyo Li簡介： 智：心智、智慧；藝：演藝、表演、藝術；力：以上兩個元素構成的力量。 珀珈斯樂團聯合創辦人-美國鼓號聯盟Drumline Battle國際組冠軍、香港敲擊樂學院聯合創辦人。西洋敲擊樂手，醉心步操敲擊樂。同為視覺音樂藝術創作人。

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