阿里平保都係股東 檢測公司Prenetics獲1.1億元融資

檢測公司Prenetics公布在私募基金Apis Partners及阿里巴巴（09988）旗下香港創業者基金領投下，完成新一輪1500萬美元，即約1.1億元融資。Prenetics將進一步提升新冠肺炎病毒的檢測技術，以及與各國加緊合作。

【大行點睇】瑞銀三大理由 上調港鐵目標價至50.2元 詳情請看【下一頁】

【騰訊700】特朗普微信禁令 或被美國法官叫停 詳情請看【下一頁】

Prenetics是全球領先的醫療健康及基因測試公司之一，於全球10個國家及地區都設有辦公室。在新冠肺炎疫情下，公司推出Project Screen by Circle計劃，提供在家病毒檢測服務。早前，Prenetics更投得與醫管局合作，負責進行7月28日至8月24日的新型冠狀病毒檢驗，亦是受衛生署認可的化驗所。而阿里巴巴集團、中國平安（02318）都是公司的早期投資者。Prenetics通過過往4輪融資共獲約6800美元，即約5.3億元。

Prenetics現正與全球多國政府商討，計劃在第四季推出一項快速的新型冠狀病毒病核酸檢測，無需實驗室，可在15至30分鐘內有檢測結果，該技術所需成本低而且具極高擴展性。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機