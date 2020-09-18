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阿里平保都係股東 檢測公司Prenetics獲1.1億元融資

股樓投資 21:23 2020/09/18

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檢測公司Prenetics公布在私募基金Apis Partners及阿里巴巴（09988）旗下香港創業者基金領投下，完成新一輪1500萬美元，即約1.1億元融資。Prenetics將進一步提升新冠肺炎病毒的檢測技術，以及與各國加緊合作。

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Prenetics是全球領先的醫療健康及基因測試公司之一，於全球10個國家及地區都設有辦公室。在新冠肺炎疫情下，公司推出Project Screen by Circle計劃，提供在家病毒檢測服務。早前，Prenetics更投得與醫管局合作，負責進行7月28日至8月24日的新型冠狀病毒檢驗，亦是受衛生署認可的化驗所。而阿里巴巴集團、中國平安（02318）都是公司的早期投資者。Prenetics通過過往4輪融資共獲約6800美元，即約5.3億元。

Prenetics現正與全球多國政府商討，計劃在第四季推出一項快速的新型冠狀病毒病核酸檢測，無需實驗室，可在15至30分鐘內有檢測結果，該技術所需成本低而且具極高擴展性。

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撰文 : 趙家盈

經濟 中國平安（02318） 阿里巴巴－SW（09988）

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