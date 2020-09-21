【屋邨網紅@iM網欄】直播競爭白熱化 研究新玩法爭流量

直播帶貨火爆一時，是本港近期最值得關注的新型消費模式，除了Facebook上湧現各式各樣的生活百貨直播帶貨平台，可謂全民開播，各大電視台也紛紛加入直播帶貨行列，其中一個電視台的直播帶貨節目更是由筆者牽頭做起，打響頭炮後陸續有其他平台加入該節目，筆者十分樂意見到，同時想起了小米創始人雷軍的一句話：「站在風口上，豬都可以飛起來」，而直播帶貨無疑是2020年最好的風口。

在疫情的影響下，娛樂圈幾乎是按下了暫停鍵，業內人士收入當然暴跌，無奈之下，不少明星都火速加入戰局，開啟個人直播帶貨，整個娛樂圈好似走進了直播間，成為他們的「救命稻草」，希望能找到新出路，因此娛樂和電商的邊界愈來愈模糊。

看預告不看正片

帶貨直播形式可以活潑，有獨特的呈現方式，但是筆者認為不能過於娛樂化。很多直播主本末倒置，將所有心思花在拍直播預告片，但忽略了直播的內容及方式。是的！他們的預告片每一條都看得出很用心製作，很搞笑，別出心栽，微電影級數的製作，每次預告片都有不少人觀看，但直播期間觀看人數就是上不去，換句話說很多人會追看你的預告，但不會進去看你的直播，這是值得筆者與各位直播主深思的。

筆者不是完全反對拍搞笑、輕鬆的直播預告片，但要取得平衡，在直播過程中的互動增添娛樂性和功能性更為重要。

直播帶貨之所以吸引，是因為在疫情的助推下，人們減少出門與人接觸，宅在家中網購消費，既提供了新的娛樂方式和社交互動，同時透過手機睇直播帶貨節目，有直播主專業講解產品，有得睇有得買，又可以即時點評，集娛樂消費於一身，真實之餘又接地氣。

由始至終，筆者都認為，內容是直播帶貨最核心的競爭力之一，但直播行業競爭愈來愈白熱化，香港市場小，各大平台的直播內容及模式大同小異，加上本地直播觀看受眾來來去去都是那一批人，因此更需要探討娛樂性和互動性更強的創新玩法，爭奪愈來愈珍貴的流量，帶動直播間的用户看直播的黏性，令粉絲們有追看直播的習慣，才能突圍而出。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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