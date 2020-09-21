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【公關大娜移@iM網欄】一條項鍊的距離 偽上流的玩笑

名人薈萃 08:02 2020/09/21

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「不要向下流」，是我的前老闆愛用來警誡下屬的口頭禪。向上流，是眾生的願望，一個社會僅只5%左右的人口有幸被歸為「上流人士」，想要躋身其中，絕非易事。iBank朋友常常調侃，身邊不少同事鍾意「偽上流」，明明不是純種blue blood，硬要每周末去雙魚河騎馬、隔月飛馬爾代夫度假，刻意以濃重的鼻音說著出處不詳的accent，中英混雜，連耳朵也覺得別扭。偽裝上等人的目的，無非希望有一日攀附上真正的藍血人，打入金字塔的頂層，俯瞰蒼生。

 

俄羅斯有個女子叫Anna Sorokin，自稱是外交官、石油大亨、太陽能企業家之女，常以一百美元小費打賞五星級酒店門僮，成功惹人注目，混入紐約上流圈，與名媛望族打成一片，呃飲呃玩呃錢長達十個月。Netflix也要將她扮上等人的故事作藍本拍齣肥皂劇。

 

英國伯明翰的15歲靚仔William，上遊輪玩樂，豪斥2萬鎊租了間奢華套房，極速以貴族後裔身份埋了有錢阿伯的堆。美少年幾天航程中舌燦蓮花，氹得富豪們樂不開支，飲飽食醉後，一併捲走他們銀包裡的83.5萬英鎊，去如黃鶴。像這類「祈福黨」騙案，在「因為有錢，所以善良」的上流社會時有上演。

 

網絡上扮上流更易操作及常見，特別是喜歡炫富的內地年輕人，經常挖空心思粉飾WeChat 朋友圈的櫥窗，真實生活卻平淡如水，於是買圖買片，再配上自己聲音導航，上遊艇、開名車、坐私人飛機的Tailor-made視頻，盛惠八元人民幣。社交平台的盛行，確實令平凡人感到異常窘困，朋友圈的曬圖充斥著甜蜜、高檔、優雅、美艷不可方物的元素⋯⋯反觀自己的照片那麼蒼白無力，一股如坐針顫的焦躁不安直衝腦門。

 

想起莫泊桑《項鍊》中的瑪蒂爾德，貌美如花卻身份卑微，無奈下嫁給不名一文的小科員，終日挑剔現狀，為了出席丈夫公司的Annual ball，求閨蜜借來鑽石項鍊，得償所願於當晚大放異彩。一夜風流的劇情，往往峰迴路轉，鑽石鍊在舞池中消失無蹤，結果瑪蒂爾德夫婦的往後十年，是攢錢償債。最後卻發現那條傾國傾城的項鍊只是僅值八百大元的「朱義盛」。人生的玩笑隨處可見，苦苦經營的上流表象，總會出現壓倒駱駝的那根稻草，像《上流寄生族》裡面朴社長一家因豪雨去不了露營，隨即將行騙家族和齷齪地下室層層敗露出來，終以血案收場。

 

上流與下流之間，或只是一條項鍊的距離，在中環藍血人隨時在正斗翠華與你同枱開飯。此刻日日捱車仔麵大家樂McCafe又如何，下流世代靠自己，偶爾文華半島high tea，一樣滋味，同享上流品味。

  • Anna Sorokin
  • Anna Sorokin
  • 網絡炫富照片
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  • 《上流寄生族》劇照

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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