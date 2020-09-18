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TVB前主播柳俊江涉打鬥被捕　傳與妻鬧離婚並已分居

即市財經 16:57 2020/09/18

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前新聞主播柳俊江今日突然傳出，涉嫌與妻子男友人打鬥被捕。

TVB（電視廣播） （00511） 前新聞主播、人稱「柳爺」的柳俊江今日突然傳出，涉嫌與妻子男友人打鬥被捕。又有報道指柳俊江最近與太太雷康怡鬧離婚，二人更已經分居。而柳俊江的IG上，已刪光與雷康怡的合照，互相取消追蹤（follow）對方。

有報道指，雷康怡本月9日在觀塘一間餐廳與一名25歲男友人進餐期間，柳俊江突然現身，兩名男子先口角繼而發生毆鬥，二人手及面部均有受傷，有現場食客報警。據報，二人現時已獲准保釋。

柳俊江一家四口家庭生活及工作照

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柳俊江：與妻子商討回應事宜

事件曝光後，有傳媒致電柳俊江查詢，他稍後回應指「正與妻子商討回應事宜」。

柳俊江與同齡的太太雷康怡2010年結婚，育有一子一女，二人過往不時在社交平台大曬一家四口的合照。不過，有眼利網民發現，二人最近半年都沒有再登合照。

39歲的柳俊江離開TVB後，不時以「自由身」接活動司儀等工作，曾獲邀為滙豐保險發布會擔任嘉賓、並出席Price.com等活動。此外，他亦有自己開班教授溝通技巧。去年元朗「7‧21」事件時，柳俊江當晚在元朗站內被襲而血流披面。

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