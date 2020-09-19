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【芳香滿溢@iM網欄】減壓養生 秋天喝玫瑰花水

名人薈萃 00:28 2020/09/19

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下星期就到「秋分」，入秋後天氣開始轉涼。初秋時，因夏季剛過，暑氣未盡，這時的溫度及濕度都較高，秋涼之意暫不明顯，因此，飲食方面可選一些健脾利濕之品，例如薏仁、赤小豆、山藥、蓮子、茯苓等，也可多食較多汁的食物，如蘋果、梨等。一些煎炸食物應少吃，這些食品容易上火，耗傷陰津。在中醫上，這段時間被為「秋燥」，而秋燥容易出現口乾、舌燥、乾咳等症狀。加上新冠肺炎影響經濟，失業率高企，有工返的員工壓力亦加倍大，容易造成肝鬱，肝鬱遇上秋燥更難舒緩。怎樣麼判斷患有肝鬱？心情抑鬱，煩躁易怒；消化系統病變；肝經循行部位脹悶疼痛，試想想一個人渾身氣不通，血不行會是怎樣的一種狀態？中醫會以玫瑰花沖水喝以疏肝解鬱，亦能緩解氣滯，肝氣犯胃所致的胃脘疼痛，胸悶，食欲不振。

原來，芳香療法都可以緩解肝鬱。壓力可以造成怒、憂、思、恐等情緒，從而導致各種疾病的產生。原來疏肝可以好簡單，直接拿玫瑰花水（純露）加在水中喝就可以了！玫瑰花水由玫瑰花瓣經蒸餾而成，直接飲用花水，可省卻買曬乾的玫瑰花沖水更有效（若遇上染色玫瑰，不單無效且含毒）。筆者購買法國florihana品牌（可直接在法國網站訂，不收運費），在200ml水中「唧3-4唧」玫瑰花水，直接飲用即可起疏肝解鬱之效。

其實喝玫瑰花水解鬱古代已盛行。《紅樓夢》中賈寶玉挨打後，王夫人想起了兩瓶香露：「木樨清露」及「玫瑰清露」，就命襲人送給寶玉，一碗水裏只挑一茶匙，就香得了不得了。寶玉睡醒後喜不自禁，即命調來嘗試，果然香妙非常。「木樨清露」即桂花清露，而玫瑰清露即玫瑰純露，也是上文指的玫瑰花水。

清代趙學敏撰寫的《本草綱目拾遺》：「凡物之有質者皆可取露。露乃物之精華，其法始於大西洋。傳入中國，大則用瓶，小則用壺，皆可蒸取……玫瑰花蒸取，氣香味而淡，能活血、平肝、養胃、寬胸、散鬱。」玫瑰純露氣味芬芳，療效顯著，所以《紅樓夢》中人服用後有「心中爽快，頭目清涼」的感覺。《金氏藥貼》中亦說：「玫瑰露專治肝氣、胃氣，立效。」意指玫瑰清露有平肝養胃、活血散結、寬氣解郁的功效。日常飲用玫瑰花水亦可養顏，青春永駐。中醫認為面色紅潤與否，與人體氣血關係密切，而玫瑰花水具有行氣活血、調和臟腑的功效，經常飲用不僅能夠讓黯淡的面色逐漸紅潤起來，對面部一些色斑也有明顯的改善作用。

florihana品牌的大馬士革玫瑰（Damask Rose，Rosa Damascena）花水，它有讓妳「愛自己」多一些，亦能安撫生活的緊張及舒緩壓力。大馬士革玫瑰花水可以促進細胞再生，美白保濕、減淡細紋、緊膚，也可以調節內分泌，促進身心愉悅。除了喝之外，用作保濕效果亦很好，方法是在臉上狂噴玫瑰花水，然後輕輕拍打，直至花水完全滲透，如此這般進行3次，之後才塗上乳液，保濕效果一流。美白亦然，只要將面膜紙浸在玫瑰花水中，敷臉上10分鐘，即時水潤透白！

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作者_慧雅簡介：

嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。
慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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撰文 : 慧雅

欄名 : 芳香滿溢

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