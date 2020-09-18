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2022年結婚更安心？ 美國專家福西指疫情有排未完

環球社會熱點 17:14 2020/09/18

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美國傳染病專家福西表示新冠肺炎疫情難徹底根除，建議新人推遲到2022年結婚會更安心。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國實施限聚令等措施控疫，不少新人的結婚計劃遭打亂。美國傳染病專家福西更表示，新冠肺炎疫情難徹底根除，預計要到明年下半年有疫苗穩定供應才受控，建議新人推遲到2022年結婚會更安心。

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福西（Anthony Fauci）接受Business Insider採訪時表示，他認為無法徹底根除新冠肺炎疫情（don't think we're going to eradicate it）。他指出美國或要到明年下半年才可廣泛接種新冠疫苗，降至較低的感染水平。

福西又表示，推遲婚禮及派對聚會至2022年也很合理（quite reasonable），他指出當局如能有效部署疫苗及執行公共衛生措施，疫情有機會早於2022年已受控，但2022年才結婚行禮無疑是穩陣之選。

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美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）也表示，疫苗可能到第二季或第三季度末才會廣泛供應，他亦提到戴口罩或比疫苗更有效防止病毒傳播。

福西也指出即使疫苗面世，民眾也要繼續遵守洗手、保持社交距離等防疫措施，才能有效降低感染率。

責任編輯：鄭錦玲

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