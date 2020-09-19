  • 29°C
香港時間 : 2020919日 (六) 09:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【心賞事成】我要開單之無為而「賺」

名人薈萃 08:38 2020/09/19

分享：

經濟不景，從事銷售的珮文(化名)，已經拍了烏蠅大半年。煩躁、焦慮、擔心、情緒低落……不知還要捱幾耐。「我就快食穀種。」是珮文來找我的第一句說話。生意大跌，轉工不易，她想談談有甚麼方法多賺點錢。「之前有試過甚麼方法嗎？」「不停試啦！」「效果如何？」「唔Work呀！Work就唔駛來搵你！」

我一笑，續問：「談談你那些方法？」「反正就是，偶然難得有客，我就很賣力的介紹新貨，看看有甚麼合適，落些嘴頭去Sell下，又會俾好多款佢地揀，從未試過咁積極呀……」「結果？」「無生意，完全無單開，齋睇唔買，有些見我一開口，就急急腳走……」

愈追愈逃的惡性循環

聽珮文形容，她與客戶的關係，大都不離這模式：客人愈冷，她愈肉緊。她愈肉緊，客人愈走夾唔抖。惡性循環，連經常光顧的熟客都不來了，生意當然跌至谷底。

珮文很懷緬從前「開單開到手軟」的日子。我問，當時你做了甚麼？她茫無頭緒：「沒有呀，甚麼都沒有，就是坐着等，然後生意就來了。」

珮文不明白為甚麼「以前很懶但有很多生意，現在超勤力卻沒有回報」，難道「付出與收穫不成正比」？

「從前客人來光顧時，你一般都在做甚麼？」「沒甚麼，就是在一旁靜靜看着。」「客人會做甚麼？」「就是看東西，挑東西啊！」「近來的客人，跟從前的客人有沒有兩樣？」「嗯……」她仔細想了一下。「偶然會傾多兩句，向我訴下苦咁。」那天Coaching結束前，她為自己設計了一項功課：下次有客，甚麼都不要推銷，只是安靜地聽客人說，報以微笑及簡單回應，然後繼續聽下去。

『唔做嘢』是成功之道

兩周後，珮文一進來就急不及待分享好清息。「有個熟客來過，起初閒話家常，後來愈講愈多，我甚麼都不做，齋聽，最後，你估下點？佢幫我開左張5位數既單，仲話下次再來過！」

我替珮文高興。「這件事，給你怎樣的啟示？」「『唔做嘢』是成功之道？」她古惑的眨了眨眼。「你無做甚麼？」我問。「無推銷。」「你做了甚麼？」「聆聽？嗯，應該是聆聽。」

如是者又過了兩周，珮文告訴我，聆聽，原來不難，等待，才最難。無客的日子，她按耐不住不停打電話給熟客，介紹新貨。然後？不難想像，那個追與逃的惡性循環又來了……

「我知道這樣很趕客，但無事可幹等等等等等真的很難熬。」珮文忟憎起來。「那不如你設計一個功課，讓自己在等客的時候，有事可做？」

她說，或許可以打理一下貨品，更換展示的位置。我加了一項建議：打理時，嘗試保持悠閒心境，面帶微笑，陶醉地欣賞貨品。她點頭說試試。又兩周後，珮文說，某次她正投入地打理鋪面，有個街客看見她全神貫注，探頭過來問，這玩意是甚麼？話匣子一打開，最後很自然就成交了。

數月後的今天，珮文開了好幾張大單，不至於賺大錢，但暫時不用「食穀種」。她說，大半年來，最大的學習是，世道再艱難，焦躁只會令事情難上加難。

淡定有錢剩，但願我們都能在亂世中，優雅地「無為而賺」。

撰文 : 黃明樂

欄名 : 心賞事成

最新專欄文章 更多

【心賞事成】黃明樂：我要幸福之百忍不成金
2020/08/04
【心賞事成】黃明樂：我要幸福之百忍不成金
黃明樂：我要防疫之戴口罩的鬼佬
2020/04/04
黃明樂：我要防疫之戴口罩的鬼佬
經濟 設計 銷售

上一篇文章

【胡言食語@iM網欄】飽維港景色 尖沙咀臨海六公館

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團已通過科創板上市 料國慶假後開始招股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?
【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現
【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘