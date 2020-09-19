【心賞事成】我要開單之無為而「賺」

經濟不景，從事銷售的珮文(化名)，已經拍了烏蠅大半年。煩躁、焦慮、擔心、情緒低落……不知還要捱幾耐。「我就快食穀種。」是珮文來找我的第一句說話。生意大跌，轉工不易，她想談談有甚麼方法多賺點錢。「之前有試過甚麼方法嗎？」「不停試啦！」「效果如何？」「唔Work呀！Work就唔駛來搵你！」

我一笑，續問：「談談你那些方法？」「反正就是，偶然難得有客，我就很賣力的介紹新貨，看看有甚麼合適，落些嘴頭去Sell下，又會俾好多款佢地揀，從未試過咁積極呀……」「結果？」「無生意，完全無單開，齋睇唔買，有些見我一開口，就急急腳走……」

愈追愈逃的惡性循環

聽珮文形容，她與客戶的關係，大都不離這模式：客人愈冷，她愈肉緊。她愈肉緊，客人愈走夾唔抖。惡性循環，連經常光顧的熟客都不來了，生意當然跌至谷底。

珮文很懷緬從前「開單開到手軟」的日子。我問，當時你做了甚麼？她茫無頭緒：「沒有呀，甚麼都沒有，就是坐着等，然後生意就來了。」

珮文不明白為甚麼「以前很懶但有很多生意，現在超勤力卻沒有回報」，難道「付出與收穫不成正比」？

「從前客人來光顧時，你一般都在做甚麼？」「沒甚麼，就是在一旁靜靜看着。」「客人會做甚麼？」「就是看東西，挑東西啊！」「近來的客人，跟從前的客人有沒有兩樣？」「嗯……」她仔細想了一下。「偶然會傾多兩句，向我訴下苦咁。」那天Coaching結束前，她為自己設計了一項功課：下次有客，甚麼都不要推銷，只是安靜地聽客人說，報以微笑及簡單回應，然後繼續聽下去。

『唔做嘢』是成功之道

兩周後，珮文一進來就急不及待分享好清息。「有個熟客來過，起初閒話家常，後來愈講愈多，我甚麼都不做，齋聽，最後，你估下點？佢幫我開左張5位數既單，仲話下次再來過！」

我替珮文高興。「這件事，給你怎樣的啟示？」「『唔做嘢』是成功之道？」她古惑的眨了眨眼。「你無做甚麼？」我問。「無推銷。」「你做了甚麼？」「聆聽？嗯，應該是聆聽。」

如是者又過了兩周，珮文告訴我，聆聽，原來不難，等待，才最難。無客的日子，她按耐不住不停打電話給熟客，介紹新貨。然後？不難想像，那個追與逃的惡性循環又來了……

「我知道這樣很趕客，但無事可幹等等等等等真的很難熬。」珮文忟憎起來。「那不如你設計一個功課，讓自己在等客的時候，有事可做？」

她說，或許可以打理一下貨品，更換展示的位置。我加了一項建議：打理時，嘗試保持悠閒心境，面帶微笑，陶醉地欣賞貨品。她點頭說試試。又兩周後，珮文說，某次她正投入地打理鋪面，有個街客看見她全神貫注，探頭過來問，這玩意是甚麼？話匣子一打開，最後很自然就成交了。

數月後的今天，珮文開了好幾張大單，不至於賺大錢，但暫時不用「食穀種」。她說，大半年來，最大的學習是，世道再艱難，焦躁只會令事情難上加難。

淡定有錢剩，但願我們都能在亂世中，優雅地「無為而賺」。