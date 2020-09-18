花旗集團斥2.7億推動亞太青年就業　未來3年創6,000工作機會

▲ 花旗集團與花旗集團基金宣布，斥資3,500萬美元，推動未來3年亞太區內經濟及青年就業。

花旗集團與花旗集團基金宣布，將斥資3,500萬美元（折合約2.7億港元），推動未來3年亞太區內經濟發展及改善弱勢青年的就業機遇。期間，花旗集團會提供6,000個職位空缺及6萬個職業技能培訓項目予亞太區的年青人。

鑑於新冠肺炎疫情加劇亞太區青年所面對的就業影響，花旗集團擴大今次的承諾捐款。在就業和培訓方面，集團未來3年將通過夏季實習計劃、實習生職位招聘、花旗集團大學創新夥伴計劃等項目，在集團亞太區零售及機構銀行業務提供6,000個職位空缺及6萬個職業技能培訓機會。

調究：疫情加劇青年失業問題 13國失業率料按年倍增

國際勞工組織研究顯示，全球多於一半的青年人口集中於亞太區，當中15至24歲的青年人口多達7億，佔總工作年齡人口20%，在亞太區則佔接近一半的失業人口。而新型冠狀病毒大流行及其產生的經濟問題更加劇惡化此問題，預計至今年底，13個國家的失業人口將有明顯升幅，部份呈現較2019年雙倍的青年失業率。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，受疫情影響，亞太地區正面臨年青人失業的重大挑戰，當中低收入及弱勢群組首當其衝。今次重點擴展計劃，目標為年輕一代裝備技能，提倡鼓勵他們發展所長，開拓其就業出路，正面應付疫情大流行帶來的就業挑戰。

他續指，青年人是亞太地區疫情後的復原關鍵，相信今次承諾，將協助他們改善經濟能力及支持區內包容性的增長。

今次承諾是花旗集團全球社區項目「邁向成功之路（Pathways to Progress）」計劃的一部分，項目旨在裝備年青人的技能及提升其自信心。

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編輯：趙穎妍