【Kawaii生活百貨@iM網欄】來不及說謝謝 珍惜眼前人！

不是拍「綜藝玩很大」節目，黃鴻升(小鬼)不要玩啦！接受黃鴻升的離開，是一件悲痛的事情，我們不是深交，可是這幾年的緊密合作，你對我的朋友和藝人的照顧，真的來不及說聲謝謝。

他的離開，讓我近日對身邊的人都高度關注了，甚至有些驚恐的狀況。我特別關注了獨居的親戚和朋友，打電話他們沒有接一個小時，我便有衝動到他們家找人，怕會有小鬼同類事情發生。我也特別注意了心臟病、心肌梗塞和腦血管閉塞。￼￼也會去想如果人在洗手間內發生事情，我應該怎樣去自救或拯救！立刻打電話去問醫生好友李家仁醫生，他知道我的來意，通電話的當天是小鬼解剖的日子，未知他離開的真正原因，只是想大家由這事件更加注意個人身體的狀況。

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李家仁醫生表示：腦出血、心臟病都是常見突然死亡的原因。有些人腦部先天血管有問題，例如有脆弱的部份，￼￼自己未必會知道自己有這問題，在不知道原因下血管破裂導致腦部大量出血也會引致死亡。心臟跳動不規則、控制心臟的神經出現狀況、大動脈和心血管等問題都可以導致突然死亡。心臟病真的沒有太大病徵先兆，而且不是一般的普通檢查可以檢測出來，通常人也不會特別去做心臟檢查。至於受外來頭部撞擊致死，除非撞擊力量超大，以小鬼事件他是年青人，相信跌倒撞到頭部受傷並非致命原因。(以上是李家仁醫生回覆)

「浴室失救事件」獨居人士可以怎樣預防？安裝平安鐘？家中放閉路電視？有江湖傳聞說心臟病發黃金拯救時間內吃安宮牛黃丸(未得以證實)。￼￼ 答案是沒有預防！其實意外發生都是意外，唯有珍惜眼前人。

補充一下:

經解剖證實小鬼死因是主動脈剝離

血管由內膜、中層及外膜三層組織構成，會因為高血壓、高血糖、高血脂、胸部外傷、結締組織鬆散等因素都會導致內膜層破損，阻斷原本的血流，等到血壓過大破裂時，大量滲入的血液時就會將主動脈壁撕裂，造成所謂的主動脈剝離。

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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