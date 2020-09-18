  • 28°C
香港時間 : 2020918日 (五) 21:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Kawaii生活百貨@iM網欄】來不及說謝謝 珍惜眼前人！

名人薈萃 20:26 2020/09/18

分享：

不是拍「綜藝玩很大」節目，黃鴻升(小鬼)不要玩啦！接受黃鴻升的離開，是一件悲痛的事情，我們不是深交，可是這幾年的緊密合作，你對我的朋友和藝人的照顧，真的來不及說聲謝謝。

他的離開，讓我近日對身邊的人都高度關注了，甚至有些驚恐的狀況。我特別關注了獨居的親戚和朋友，打電話他們沒有接一個小時，我便有衝動到他們家找人，怕會有小鬼同類事情發生。我也特別注意了心臟病、心肌梗塞和腦血管閉塞。￼￼也會去想如果人在洗手間內發生事情，我應該怎樣去自救或拯救！立刻打電話去問醫生好友李家仁醫生，他知道我的來意，通電話的當天是小鬼解剖的日子，未知他離開的真正原因，只是想大家由這事件更加注意個人身體的狀況。

    點擊圖片放大
    +2

李家仁醫生表示：腦出血、心臟病都是常見突然死亡的原因。有些人腦部先天血管有問題，例如有脆弱的部份，￼￼自己未必會知道自己有這問題，在不知道原因下血管破裂導致腦部大量出血也會引致死亡。心臟跳動不規則、控制心臟的神經出現狀況、大動脈和心血管等問題都可以導致突然死亡。心臟病真的沒有太大病徵先兆，而且不是一般的普通檢查可以檢測出來，通常人也不會特別去做心臟檢查。至於受外來頭部撞擊致死，除非撞擊力量超大，以小鬼事件他是年青人，相信跌倒撞到頭部受傷並非致命原因。(以上是李家仁醫生回覆)

「浴室失救事件」獨居人士可以怎樣預防？安裝平安鐘？家中放閉路電視？有江湖傳聞說心臟病發黃金拯救時間內吃安宮牛黃丸(未得以證實)。￼￼ 答案是沒有預防！其實意外發生都是意外，唯有珍惜眼前人。

補充一下:
經解剖證實小鬼死因是主動脈剝離

血管由內膜、中層及外膜三層組織構成，會因為高血壓、高血糖、高血脂、胸部外傷、結締組織鬆散等因素都會導致內膜層破損，阻斷原本的血流，等到血壓過大破裂時，大量滲入的血液時就會將主動脈壁撕裂，造成所謂的主動脈剝離。

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : Kawaii

上一篇文章

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】強體魄 豐富骨膠原 輕怡蕃茄牛尾羅宋湯

下一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】 鐵達尼故鄉 北愛爾蘭的蛻變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？