【美股分析】5G熱潮兼接手華為歐洲市場　分析師逆市調高蘋果目標價

蘋果 (AAPL) 近期股價受壓，由137美元高位輾轉下跌至周四（17日）的110.34美元，股價跌穿 50 天平均線，蘋果今年以來只曾三次觸及50天平均線，第一次是在2月下旬，第二次則在4月下旬，今次是第三次觸及這條反映中線走勢的指標。

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不過，富瑞分析師Kyle McNealy卻看好5G新手機，他指，目前美國每季蘋果用戶換機率處於5%低位，遠低於過往五年的8%至10%，仍有提升空間，而美國電訊商為吸引更多用戶轉用5G服務，以提升新頻譜使用量，將會一改目前的低補貼政策，有助提升手機新機需求。

另外，據富瑞的調查發現，中國使用iPhone 6至iPhone 8的用戶比率達 75%，未來或觸發大型換機潮，再者，華為在歐洲騰出的市佔率，蘋果也有望分一杯羹，故McNealy 將蘋果目標價由 116.25 美元上調至 135 美元，與周四收市價相比，仍有16.1%的潛在升幅。

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