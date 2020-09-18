新冠檢測公司Prenetics完成1.2億元融資　Apis Partners領投

▲ 截至目前，Prenetics合共通過4輪約6800美元（5.3億港元）融資。

檢測公司Prenetics公布通過最新一輪1500萬美元（約1.17億港元）融資，由私募基金Apis Partners領投。Prenetics將進一步推動全球新冠肺炎病毒檢測技術，目前與各國政府積極商討。

Prenetics是全球領先的醫療健康及基因測試公司之一，目前於10個國家及地區設有辦公室。阿里巴巴 （09988） 創業基金者基金、平安 （02318） 亦於早期有份投資。截至目前，Prenetics合共通過4輪約6800美元（5.3億港元）融資。

在疫情下Prenetics推出Project Screen by Circle計劃，提供新型冠狀病毒檢測。此前，檢測公司Prenetics投得與醫管局合作，並負責7月28日至8月24日提供新型冠狀病毒檢測。

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