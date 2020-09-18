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【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行

即市財經 22:07 2020/09/18

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全球電子健康護照將允許旅客透過手機應用程式，顯示Prenetics的新冠肺炎病毒測試陰性結果。

檢測公司Prenetics與國泰航空 （00293） 、健康數據平台的公共信託The Common Projects合作，推行全球電子健康護照，允許旅客透過手機應用程式顯示Prenetics的新冠肺炎病毒測試陰性結果，預計今年10月在香港、倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）航線率先試行。

Prenetics剛完成1.2億元融資

Prenetics是全球領先的醫療健康及基因測試公司之一，公司剛通過最新一輪1500萬美元（約1.17億港元）融資，由私募基金Apis Partners領投。Prenetics將進一步推動全球新冠肺炎病毒檢測技術，目前與各國政府積極商討。

目前Prenetics於10個國家及地區設有辦公室。阿里巴巴 （09988） 創業基金者基金、平安 （02318） 亦於早期有份投資。截至目前，Prenetics合共通過4輪約6800美元（5.3億港元）融資。

疫情下，Prenetics推出Project Screen by Circle計劃，提供新型冠狀病毒檢測，並負責7月28日至8月24日提供新型冠狀病毒檢測。

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