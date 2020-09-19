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【一家四口 離家出走】岑皓軒：單親媽開民宿變幸福

名人薈萃 13:00 2020/09/19

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之前去雲南麗江時，認識了客棧老闆娘「乖乖」，她道出了很多香港人想去外地開民宿的盲點！她說麗江古鎮內的客棧（民宿）、食市，甚至小店，大多是外人經營。因為麗江已發展成熟的商業區，舖租非本地人可承擔，所以本地人大多已搬出，在鎮外周邊居住。我們在日本遇見過不少民宿，也並非由日本人擁有，而是由外國人。

鼓起勇氣發展民宿

乖乖原籍武漢，結婚生子後，過着平凡安定生活，但婚姻觸礁，離婚過後，既要上班，又要帶孩子。壓力大，身體常常感冒，每次生病吃藥，都久醫不好！其實她知道這是心病，覺得病了就明正言順可休息，逃避緊張工作生活。那時她對自己過分苛刻，兒子也受到母親情緒的影響，連公公婆婆也跟她說：「你這個孩子真的很難帶！」。一個在現實生活中掙扎求存的單親媽媽聽到這句說話，心裏有多難受和無助？

一次麗江旅行，乖乖放鬆下來，突然感到很想在離開武漢到去麗江生活。但說走就走，哪有這麼簡單？！機緣巧合，乖乖遇到一間古客棧放盤，沒想太多她就決定用積蓄把它買下來，自己當民宿老闆娘去！那時家人極度反對，覺得她決定倉促，竟然把一次旅行變成了「離家出走」！乖乖回憶說：「我也不知道是哪裏來的勇氣，總之心裏覺得這樣做是對的，就從心出發！」

隨緣心態經營客棧

來到麗江，她親力親為打理客棧，有空便和客人喝茶，最重要是比以前多時間照顧孩子，孩子活動也變成與草原騎馬玩泥粑，最重要是母子感情因此而修復！孩子的學校也是由愛上麗江的老外開設，有來自中國各地和外國孩子，比國際學校可能更國際化，但學費只是本地價。

乖乖說她來到麗江，身體自然轉好。孩子在武漢時很手凍腳凍，來到麗江，她每天都和孩子用薑水浴足。一年後，體內的寒氣盡走，面色紅潤，不再着涼感冒！乖乖指出在麗江高海拔之地（2,400米），自己總是「食極唔肥」，身材變回「少女時代」！她還笑說有愛情滋潤，人也變得美了！原來她在麗江認識了一位單親爸爸，各自帶着孩子，組織一個新家庭！誰說失婚了就是世界末日？最重要還是看心態！

乖乖本着「隨緣」的心去經營這盤客棧生意。麗江客棧競爭激烈，但她卻認為所有客人都是緣分，有緣自然會相見。「如果日日想着要用盡資源，提升入住率，再聘請員工管理，那跟以前武漢生活有甚麼分別？！」其實這點也是對香港人的溫馨提示，因為在外邊客觀因素，未必可以使你有如香港般「去到盡」。但如果你帶着「半退休」的心態，反而會有意外收穫！

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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