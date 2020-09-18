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PS5中國發售日無期 網上見炒價8000元人民幣

環球政經 16:27 2020/09/18

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Sony日前公布新推出遊戲主機PS5的發售詳情。唯中國內地發售日仍未公布。有中國網民表示傾向購買港版主機，網上隨即見炒價，一部主機索價8000元人民幣。

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Sony日前宣布PS5主機的售價及發售日期，美國、日本、澳洲等將優先於11月12日發售，而包括香港在內的其他國家地區，發售日訂為11月19日，當中特別列明中國地區仍未有確定發首日子。除此之外，PlayStation會員專區PS Plus Collection亦暫不支援中國地區。

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消息傳出後，引起中國一眾愛打機的網民討論。其中有網民表示，因為中國發售日遙遙無期，希望搶先購入港版主機。亦有網民指因為今年5月，中國PlayStation突然宣布系統更新，導致其PS4不能登入外服帳號，購買未經國內審查的遊戲，寧願入手港版主機。

隨後各大討論區，都紛紛討論有關PS5炒價。中國有網站出現代購廣告，原價$3980港元的光碟版主機，炒價差不多翻倍，索價8000元人民幣。翻查PS4兩地發售日期，港版主機為2013年12月，而中國則遲超過一年，2015年1月才正式發售。

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撰文 : 林展鋒

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