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【二手樓價】中原：新界樓價尋底成功　中秋前後樓市重拾升軌

股樓投資 16:26 2020/09/18

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雖然疫情緩和，惟二手樓價走勢反覆，各大指數齊跌，中原城市領先指數（CCL）報176.76點，按周跌0.62%。中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報179.76點，按周跌0.54%。CCL（中小型單位）報177.32點，按周跌0.55%。CCL（大型單位）報173.83點，按周跌0.99%。 

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，三大整體指數重返今年5月，即樓價確認見底回升時的水平，而指數愈迫近5月時的低位，按周跌幅明顯收窄，樓價有尋底跡象。他續說，今周指數尚未反映近期政府放寬部分防疫措施的情況，隨着第三波疫情進入尾聲，交投明顯轉旺，料短期內樓價尋底成功，展望中秋前後再重拾升軌。 

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值得留意的是，新界區樓價率先尋底，新界東CCL　Mass 報191.51點，按周升1.15%。新界西CCL　Mass報165.44點，按周升1.36%，升幅為8周最大。事實上，新界兩區指數齊升兩周，是去年6月後首次出現，若以兩周計，新界東升2.53%，新界西升1.89%。黃良昇說，新界兩區樓價率先尋底，兼走勢有持續向上的跡象，反映近期旺市，由新界開始，並將帶領整體樓價進入尋底，兼止跌回升。 

港島及九龍區樓價相對弱勢，其中港島CCL Mass連跌兩周，最新報180.34點，按周跌2.70%，兩周累跌5.31%，料短期內觸底反彈。九龍CCL Mass則報176.01點，按周跌0.94%。

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撰文 : 黃卓賢

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