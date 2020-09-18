【二手樓價】中原：新界樓價尋底成功　中秋前後樓市重拾升軌

雖然疫情緩和，惟二手樓價走勢反覆，各大指數齊跌，中原城市領先指數（CCL）報176.76點，按周跌0.62%。中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報179.76點，按周跌0.54%。CCL（中小型單位）報177.32點，按周跌0.55%。CCL（大型單位）報173.83點，按周跌0.99%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，三大整體指數重返今年5月，即樓價確認見底回升時的水平，而指數愈迫近5月時的低位，按周跌幅明顯收窄，樓價有尋底跡象。他續說，今周指數尚未反映近期政府放寬部分防疫措施的情況，隨着第三波疫情進入尾聲，交投明顯轉旺，料短期內樓價尋底成功，展望中秋前後再重拾升軌。

【買樓上車】麗港城再失守七球 全是低層單位 愈低層愈難叫高價？【下一頁】

值得留意的是，新界區樓價率先尋底，新界東CCL Mass 報191.51點，按周升1.15%。新界西CCL Mass報165.44點，按周升1.36%，升幅為8周最大。事實上，新界兩區指數齊升兩周，是去年6月後首次出現，若以兩周計，新界東升2.53%，新界西升1.89%。黃良昇說，新界兩區樓價率先尋底，兼走勢有持續向上的跡象，反映近期旺市，由新界開始，並將帶領整體樓價進入尋底，兼止跌回升。

港島及九龍區樓價相對弱勢，其中港島CCL Mass連跌兩周，最新報180.34點，按周跌2.70%，兩周累跌5.31%，料短期內觸底反彈。九龍CCL Mass則報176.01點，按周跌0.94%。

【新盤搶客】屯門時代廣場跌穿「四球」 嘉湖複式呎價萬元有找【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機