【黃金價格】瑞銀唱好黃金　料金價明年升至2100美元

瑞銀 (UBS) 周五表示，鑒於全球不確定性持續存在，金價或將進一步上漲，並且很長一段時間內保持高位，或會超過投資者預期。在新冠疫情導致的經濟前景不明朗、以及全球低息環境下，現貨金價年內漲幅已達三成，暫報每盎司1,954美元。

瑞銀將明年的黃金目標價從每盎司1,850美元，上調至2,100美元。該公司東協全球市場主管Yeoh Choo Guan表示，實際利率為負，再加上全球充斥著不確定因素，例如11月的美國總統大選，都是投資者應增加黃金持倉的原因。

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她還指，股市近期出現回調，但金價仍展現出很大的彈性，表明仍有持續買盤支持。她還強調稱，黃金是一個極具有吸引力的投資組合多元化產品，「大量投資者已經湧入債券和房地產投資信託基金（REITs）」，這些領域的資產價格已經被推高，Yeoh認為黃金可作為一種替代選擇。

美國聯儲局本周三（16日）議息會議後宣布保持現有利率不變，其「點陣圖」顯示直到2023年聯儲局都不會加息，大致符合市場預期。

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編輯：李勝男