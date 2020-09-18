【汽車股】星展香港︰看好內地自主品牌市佔提升 薦吉利長汽

▲ 星展香港看好國內自主車品牌市佔上升，薦長汽等車股。

內地汽車銷量回升，加上政府推動內需消費，市場關注未來汽車行業表現。星展銀行（香港）中國內地汽車行業分析師梅少琼預計，今年第四季內地汽車銷量大致與去年持平，惟看好國內自主車品牌市佔率提升，推薦長城汽車 （02333） 及吉利 （00175） 。

梅少琼表示，雖然今年下半年汽車銷量回復，惟全年累計仍料錄得10%跌幅，主要下半年增量不足以彌補上半年疫情影響。她又表示，豪華車品牌銷量反彈勢頭明顯較佳；同時亦看好國內自主汽車品牌，預計第四季市佔將增至4成，較以往約3成多的水平有所上升。她預計，長城汽車及吉利等自主品牌最為受惠，尤其長汽於8月份汽車銷量增長2成，是很好的亮點。

近期新能源車股熱炒，比亞迪 （01211） 更升穿100元成為「紅底股」。梅少琼認為，新能源車下鄉政策，加上補貼延期退坡，利好相關板塊。她又預期，未來數年中國新能源車市場格局會以爭取豪華車市場為主。Tesla會繼續處於領導地位，而比亞迪亦會有相當一部分的市場份額；蔚來（美︰NIO）、理想（美︰LI）等亦會試圖分一杯羹，傳統車企亦會推出中高端定位的新能源車。

至於中美貿易摩擦方面，梅少琼認為對國內汽車企業的影響不大，因為國內車企的出口佔比較少。惟她亦指出，貿易戰對國內汽車零部件企業影響較大，但隨着內地汽車銷量復甦，料零部件生產商亦能受惠。

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編輯︰侯景成