西伯利亞凍土層融化 發現冰河時期完整洞熊屍骸

俄羅斯北部西伯利亞地區長年積雪，唯近年受全球暖化影響，永久凍土層融化，科學家因此發現更多完整的史前動物屍骸，今次發現的是一副懷疑是冰河時期的完整成年洞熊屍骸。

外型似足黑武士 印尼發現巨大深海水曱甴 【下一頁】

這隻洞熊屍骸是由當地馴鹿牧民，於俄羅斯東北部的利亞霍夫群島發現，已交由專門探討已滅絕長毛象與披毛犀的學府西伯利亞雅庫次克東北聯邦大學（NEFU）團隊研究。

世界自然基金會報告 45年間全球野生動物減少68%【下一頁】

團隊表示該地區較早前也曾出土過洞熊屍骸，但這次的發現相當完整，除了牙齒和鼻子，體內的軟組織都保存良好，形容這次發現非常重要。

團隊目前正就此仔細研究，他們相信屍骸是棕熊的遠古祖先洞熊。雅庫次克長毛象博物館實驗室高級研究員 Maxim Cheprasov 發表聲明指，有必要進行放射性碳分析，鑑定該洞熊的確切年齡及生活的年代。初步分析指，發現的洞熊應生活在22000至39500年以前的冰河時期。

洞熊（Ursus spelaeus）是一種史前物種，生活於歐亞大陸，並在大約 1.5 萬年前滅絕。洞熊與現代棕熊有多個基因類同，相信兩者祖先曾有雜交。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】