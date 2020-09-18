【新股IPO】寶尊電商9991今日起招股 入場費約10,495元

中國電子商務服務提供商寶尊電商（新上市編號：09991）來港第二上市，今日正式公開招股，計劃發售4,000萬股股份，發售價為103.9元，一手100股，入場費10,49.7元；由即日（18日）至下周三（23日）招股，9月29日掛牌；聯席保薦人為花旗、招銀國際及瑞信。

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不過其首日孖展認購反應卻一般，綜合多間券商，暫僅借出5,602萬元孖展額。寶尊是次發售所得，其中20%將用於擴充品牌合作夥伴網絡；25%用於加強集團數字營銷及配送能力；30%用於潛在的戰略聯盟；10%用於投資科技及創新；15%用於潛在的併購機會。

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記者：張以正