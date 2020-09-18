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【旅遊氣泡】泰國部長料10月起外國遊客可入境　港府去信尋旅遊氣泡合作

即市財經 15:48 2020/09/18

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泰國部長：10月起外國遊客可入境　港府去信尋旅遊氣泡合作

泰國旅遊與體育部長皮帕當（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，有大量外籍遊客有意赴泰國旅遊，相關部門正加緊工作，以便10月前為外國遊客簽發特殊旅遊簽證做好準備。泰國政府本月15日批准，10月起允許外國遊客入境，將為外籍遊客簽發「特殊旅遊簽證」，首次簽發90天，可以續簽2次，每次90天，即可以在泰停留長達270天，不過仍有隔離限制。

據外電報道，泰國會要求外國遊客須從曼谷入境，並到當局指定地點接受14天隔離和病毒檢測，其後才可在泰國境內旅行。皮帕當稱，曼谷有完備的防疫措施和醫療條件，仍在可以控制之內。

他估計，第一個月重開時，遊客人數將滿負荷，假如首月運作暢順且沒有令疫情大爆發，會在逐步增加遊客量。

商務及經濟發展局長邱騰華本月表示，已去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣。

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編輯：麥德銘

簽證 經濟 商務及經濟發展局 泰國 曼谷

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【旅遊寒冬】日本8月遊客錄8700人　連續5個月瀉逾99%　惟按月回升1.3倍
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