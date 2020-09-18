【買樓理財】同樣2003年下半年買入　藍田居屋與貝沙灣　誰升幅最大？

過去常聽到人抱怨， 沙士時沒有膽量買樓， 要不然今天便發達。若真的於2003年入市，到底買居屋投資著數，還是買豪宅回報率高？

利嘉閣陳漢白說，薄扶林貝沙灣2期5座高層B室，實用面積1,376平方呎，三房套連工人套間隔，附雙車位，享海景，日前以4,220萬元易手，實用呎價30,669元。據悉，原業主於2003年10月，以951.5萬元購入上址，持貨約17年，現帳面賺3,268.5萬元，物業升值約3.4倍。

中原廖忠堅說，藍田居屋康逸苑D座高層6室，實用面積650平方呎，原叫價780萬元，終以754.3萬元易手，實用呎價11,605元。據了解，原業主於2003年7月以184.92萬元買入單位，持貨17年，現帳面賺569.38萬元，物業升值約3.1倍。

【買樓理財】1977年購太古城 入市價僅14.2萬 今升值63倍【下一頁】

【居屋致富】上水居屋有價有市 回報竟然不比市區樓差【下一頁】

換言之，貝沙灣升幅比藍田居屋康逸苑勁。不過，投資居屋與豪宅不同，舉例說，首期開支有分別，而且涉及的稅項、差餉地租、以及管理費也有別。更重要的是客源不同，以康逸苑為例，屋苑鄰近藍田港鐵站，而且叫價相對「親民」，較易搵買家，相反貝沙灣銀碼大，屋苑流轉量較低，客源相對少。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機