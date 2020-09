【智創灣區@iM網欄】只要留心市場機會　港人同可捕捉內地直播商機

亞洲青年智庫創辦人及會長羅文奇(Jay),早年在世界銀行和IMF等國際機構實習,於牛津大學畢業後並沒有選擇打工,而是開始自己創業,現時主要進行產業、股權和風險投資。

「我事業更多的是在大灣區而不是整個內地,因為這裡的產業鏈在全球是最完整的,產業升級也是最極具變化的,深圳和東莞就是很好的例子,我預計這個趨勢在未來3至5年都不會變, I want to be part of it.」他又形容,內地政府對創業創科的支持力度很大,大灣區是全世界在該領域是最開放、最融合的地方之一。

作為投資者,Jay認為選擇投資項目,「第一是我的資金對他有根本性的改變;第二是我能夠給他戰略性的資源,讓他從量變到質變,第三是我了解和懂的行業。」

内地的互聯網及電商發展迅速,大部分香港人對於内地的互聯網商機還沒有很全面認知。當香港開始出現 Facebook 或直播賣貨的網店,一些上市公司加入直播賣貨的行列,其實内地早在2017開始直播帶貨的模式,現在已發展成熟,而短視頻平台也紛紛加入直播帶貨的競爭,如抖音、快手。很多人可能還停留在抖音就是用來拍拍短視頻的娛樂社交平台,較好的可能知道於兩年前開始有直播功能。

Jay投資的行業之一是直播行業,香港的業務主要針對内地短視頻及直播平台的培訓,網紅、帶貨主播的孵化,香港品牌於内地市場的品牌推廣及營銷策劃,以及整合大灣區的產品供應鏈。現時,Jay旗下公司與内地不同的培訓機構、MCN及直播基地緊密合作,現時擁有超過200位飲食及日用品領域的KOL,在西樵山佔地444,000平方米的國藝影城以及遍佈全國主要城市的網紅基地打造内容和營運。

▲ 直播在佈景方面亦有相當講究。

「内地很多網紅及藝人已經藉著抖音、快手等平台,賺錢不下於出席綫下活動。除了最簡單的短視頻廣告投放及綫下活動洽談,配合現在强大的大數據分析和資源配套,可延伸至各行業的供應鏈及和商業活動。」Jay補充指:「除了網紅、明星開始直播帶貨,現在也興起素人帶貨直播,直接跳過培育網紅的成本與時間。我們協助現在想要創業的素人,通過我們提供的培訓、產品庫、網紅直播基地等資源,讓他們少走很多冤枉路,直接快速達到商業效益。」

最後,他總結自己的經驗:「如果要到內地創業或做生意,除了要有創新思維,也要實地了解現今的行業文化,很多政府政策都是支持創新創業的。」同時,他又認為條條大路通羅馬,不要局限自己:「你可以把自己定位為一個香港人,一個灣區人,一個中國人,亦可以是一個亞洲人,一個世界公民,這樣便有更多不同屬於自己的舞台。」

作者_亞洲青年智庫簡介: 由一群來自亞洲的青年組成,包括企業家、學者、專業人士等,希望促進區內創業、創科、創新及創意,深信香港青年人不應單看香港的創業或就業機會,而是開拓世界各地的機會。

