【新冠肺炎】英大學研發快速病毒檢測儀 1.5小時有結果

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,英政府有意推行全民檢測,以應付秋冬季的第二波疫情。英國倫敦帝國學院(Imperial College London)研發晶片實驗室(lab-on-a-chip),僅靠鼻涕或唾液,1.5小時便能測出病毒。目前儀器已在8所英國國民保健署(NHS)轄下的醫院進行測試,準確度達94%。

這套檢測設備由DnaNudge公司研發,拭子採集鼻涕或唾液樣本後,放在藍色的含有測試所需的化學藥品即棄藥筒中,再將其放入鞋盒大小的小型機器中分析,1.5小時候便有結果,可傳送至測試者的手機和平板電腦上。

目前儀器已在8所英國國民保健署轄下的醫院進行測試。這項研究發表在醫學期刊《刺針-微生物》(Lancet Microbe)上,研究比較了386個樣本,同時接受DnaNudge檢測和標準實驗室測試的結果,準確度達94%。

倫敦帝國學院庫克教授(Graham Cooke)表示:

「許多測試儀器都要在檢測速度和準確性之間作出選擇,但這款儀器做到兩者兼得。」

(Many tests involve a trade-off between speed and accuracy, but this test manages to achieve both.)