【新冠肺炎】英大學研發快速病毒檢測儀 1.5小時有結果

▲ 英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研發晶片實驗室（lab-on-a-chip），僅靠鼻涕或唾液，1.5小時便能測出病毒。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，英政府有意推行全民檢測，以應付秋冬季的第二波疫情。英國倫敦帝國學院（Imperial College London）研發晶片實驗室（lab-on-a-chip），僅靠鼻涕或唾液，1.5小時便能測出病毒。目前儀器已在8所英國國民保健署（NHS）轄下的醫院進行測試，準確度達94%。

這套檢測設備由DnaNudge公司研發，拭子採集鼻涕或唾液樣本後，放在藍色的含有測試所需的化學藥品即棄藥筒中，再將其放入鞋盒大小的小型機器中分析，1.5小時候便有結果，可傳送至測試者的手機和平板電腦上。

目前儀器已在8所英國國民保健署轄下的醫院進行測試。這項研究發表在醫學期刊《刺針-微生物》(Lancet Microbe)上，研究比較了386個樣本，同時接受DnaNudge檢測和標準實驗室測試的結果，準確度達94%。

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倫敦帝國學院庫克教授（Graham Cooke）表示：

「許多測試儀器都要在檢測速度和準確性之間作出選擇，但這款儀器做到兩者兼得。」 （Many tests involve a trade-off between speed and accuracy, but this test manages to achieve both.）

惟儀器也有一定缺陷，一個儀器每次只能處理一個測試，一天只能進行16次測試。庫克教授解釋，儀器可快速辨識患者，有助醫護在短時間內作出臨床決定，但不利於大型檢測。

英國政府已訂購5,000台Nudgebox儀器和580萬個即棄檢測藥筒。

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責任編輯：葉芷樺