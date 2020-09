▲ 【英國疫情】衛生大臣拒排除封城 英媒稱下周或全國收緊防疫

新型冠狀病毒疫情肆虐英國,當地單日新增確診人數持續向上,曾稱不會再次全國封城的英國衛生大臣夏國賢口風有變,稱不能排除措施可能性。英媒報道,英國政府下周或宣布全國性的限制措施。

夏國賢(Matt Hancock)接受天空新聞(Sky News)訪問,被記者追問會否再次封城,他重申希望避免二次全國封城,但不會排除可能性(It isn’t something that we ever take off the table),又稱現階段無法給出答案。

他指出,英國疫情正加速擴散,不僅染疫人數增加,住院人數亦在增加,英國每隔8日,入院人數便倍增,強調政府正審視情況,會用一切方法,確保民眾安全。

英國廣播公司(BBC)資深編輯庫恩斯伯格(Laura Kuenssberg)報道指,當局或於下周推出全國性措施,她形容措施是「斷路器(circuit break)」,將持續數周,部分商店將停業,但學校及工作場所會繼續運作。

惟報道亦指出,首相約翰遜(Boris Johnson)對再次全國封城十分抗拒,財相辛偉誠(Rishi Sunak)已向首相匯報一旦再次封城的經濟影響,政府尚未有最後決定。

事實上,英國部分地區已經宣布封城,周五起實施。受影響城市包括紐卡素(Newcastle)、新特蘭(Sunderland)等,涉及超過200萬民眾。不同住戶接觸被禁止,外出受限,除工作或返回學校外,居民要盡量避免使用公共交通工具,並要求酒吧、餐廳於晚上10時至翌日清晨5時停止營業。

責任編輯:林建忠