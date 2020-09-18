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【英國疫情】衛生大臣拒排除封城 英媒稱下周或全國收緊防疫

環球社會熱點 15:45 2020/09/18

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【英國疫情】衛生大臣拒排除封城 英媒稱下周或全國收緊防疫

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，當地單日新增確診人數持續向上，曾稱不會再次全國封城的英國衛生大臣夏國賢口風有變，稱不能排除措施可能性。英媒報道，英國政府下周或宣布全國性的限制措施。

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夏國賢（Matt Hancock）接受天空新聞（Sky News）訪問，被記者追問會否再次封城，他重申希望避免二次全國封城，但不會排除可能性（It isn’t something that we ever take off the table），又稱現階段無法給出答案。

他指出，英國疫情正加速擴散，不僅染疫人數增加，住院人數亦在增加，英國每隔8日，入院人數便倍增，強調政府正審視情況，會用一切方法，確保民眾安全。

英國廣播公司（BBC）資深編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）報道指，當局或於下周推出全國性措施，她形容措施是「斷路器（circuit break）」，將持續數周，部分商店將停業，但學校及工作場所會繼續運作。

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惟報道亦指出，首相約翰遜（Boris Johnson）對再次全國封城十分抗拒，財相辛偉誠（Rishi Sunak）已向首相匯報一旦再次封城的經濟影響，政府尚未有最後決定。

事實上，英國部分地區已經宣布封城，周五起實施。受影響城市包括紐卡素（Newcastle）、新特蘭（Sunderland）等，涉及超過200萬民眾。不同住戶接觸被禁止，外出受限，除工作或返回學校外，居民要盡量避免使用公共交通工具，並要求酒吧、餐廳於晚上10時至翌日清晨5時停止營業。

責任編輯：林建忠

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