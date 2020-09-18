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【宏觀中國】居民捨得花錢消費　「促進月」首周消費額近1萬億

股樓投資 15:40 2020/09/18

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為了催谷內需，中國商務部在9月9日至10月8日啟動全國消費促進月活動。截至周二（15日）的首周表現讓人滿意，顯示消費者終於捨得出來駛錢。

【生科浪潮】作長綫投資　野村首次叫買呢隻生科股　料未來10年增長強勁，詳情請按【見下頁

據第三方支付平台監測顯示，活動首周全國商品消費和服務消費總額9,800多億元（人民幣，下同），環比增長8.1%。其中，首周全國商品消費總額達6,200億元，環比上升12.7%。

商務部監測的重點參與企業銷售總額環比增長5.8%，銷售水平恢復至上年同期九成以上，38.9%的企業銷售額實現同比增長。另監測企業表示，促銷活動對食品類、衣着服飾類和日用品類銷售額增長，有較大的推動作用。

【大行點睇】瑞銀三大理由 上調港鐵目標價至50.2元，詳情請按【見下頁

值得注意是，實體零售商戶銷售情況明顯改善。根據機構監測60餘類綫下實體零售業商戶銷售總額同比增長2.8%。此外，12家由行業推薦的20家重點大型內貿流通企業實現銷售32.8億元，環比增長44.5%，其中有3家企業銷售額環比增長超過50%。

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記者：林衛

行業 中國 零售 人民幣 中華人民共和國商務部 經濟
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