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【新股IPO】明源雲909今午截飛 傳以上限16.5元定價

股樓投資 15:37 2020/09/18

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明源雲（新上市編號：00909）今日中午截飛，市傳該股將以上限定價，亦因招股反應熱烈，國際配售部分將提早截飛。該股自周二（15日）至周五（18日）招股，將發行約3.742億股，招股價介乎15元至16.5元，集資最多61.7元，一手1000股，入場費16666.3元，9月25日掛牌；中金及花旗為聯席保薦人。

明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江，想知詳情請按：【下一頁

福祿首日掛牌開巿報9.3元 微升4.5% 中午收報9.8元升10% （不斷更新！），想知詳情請按：【下一頁

該股是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。

明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？，想知詳情請按：【下一頁

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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