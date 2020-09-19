【餓「新」嘗啖＠iM網】二星級名廚的韓式料理 衝突融合的驚喜

觀念這東西它不是事物的實相。而是過去經驗疊影或根深蒂固的一種執著。為甚麼這樣說？因為今天吃了一頓美味的韓食，令我想起首爾。

猶記得90年代第一次去首爾，到埗時是個大兩滂沱的晚上，酒店附近的食肆大多已關門，就近找到一家路邊帳篷攤檔，可能言語不通也可能真的被騙，吃了一頓很不滿意的大排檔餐，完全有被坑的感覺，加上那時的首爾也沒如今進步，此後的好幾年都對首爾卻步。直到韓劇席捲亞洲，小鮮肉們以他們的顔值美化了韓國，才決定再次踏上首爾，從此印象徹底改觀，短短幾年進步何其快！無論是觀光消費或文化藝術，都令人亮眼驚嘆。

因為對首爾的重新認識，也因為韓劇，愛上韓國美食。曾聽朋友說過首爾有家精緻的韓食料理——Mingles，是很多愛好美食者必訪的食府。開業四年就奪得米芝一星，翌年再上層樓，奪得兩星，被評為 《亞洲50最佳餐廳》。主廚Mingoo Kang本身也充滿魅力，曾是巴哈馬Nobu有史以來最年輕的主廚，師承西班牙名廚Martin Berastegui、亞洲最佳女主廚趙希淑、韓國寺廟主廚靜觀大師等，他好有嘗試精神，擅長以韓國的醬類及當季食材，變化出充滿現代風格的創意料理。慕名已久，久得差不多忘掉的時候，忽聞大師降臨香江。

就在疫情肆虐，好多食肆被逼結業的的環境下，這位國際名廚藝高人膽大，來港開他們第一家海外餐廳——Hansik Goo，開業才兩個多月，反應已相常不錯，訂位還得一早預約，早食早享受，當然第一時間帶味蕾去開眼界。菜式方面目前只提供八道菜Tasting Menu（$780/位）或其中四道菜（$480/位）。由於是午餐關係，我們選了其中四道菜的輕食套餐。

果然，菜色令人感受到衝突卻又融合的驚喜。第一道是「Yukhoe」澳洲和牛韃靼配韓國梨子、耶路撒冷雅枝竹，賣相非常吸引，連平時不太吃生牛肉的廚神朋友都話與眾不同。不吃牛的話可換紅菜頭韓式沙律，淹漬的紅菜頭配以韓國香梨，新舊層疊，一種夾著清新又很複雜豐富的味道，配搭獨特。

但最獨特又最創意的是他們的「Samgye Risotto」人參雞湯意大利飯，甫上枱怎樣也找不到傳統人參雞的影子，仔細端詳，才看到它的靈魂所在。大廚將一隻雞取其雞胸部位，變成精緻的雞卷，本來在湯中翻滾散渙的飯，被定型為一個用糯米煮成的risotto小飯團，湯頭也是改良版的人參雞湯，以雞骨熬成，湯甜飯黏糯，配以香口的雞卷，既是人參雞又非人參雞，必試亮點。

接着是「Bibim-Guksu & Barbecue Pork」以韓式香辣麵條搭配泡菜、紫蘇葉絲，味道清新。甜品是「Garu」混合韓式穀物雪糕配脆米，帶有鹽味的雪糕中間意想不到地加了橄欖油，份外香滑，配以脆米餅，滿口濃郁的穀物香氣，也是滿滿的驚喜。

Hansik Goo賣相西化，味覺驚艷，這過江龍，果然非同凡響。

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作者_莎連娜簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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