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【胡言食語@iM網欄】飽維港景色 尖沙咀臨海六公館

名人薈萃 09:02 2020/09/19

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欣賞維港美麗景色，品嚐精美粵菜，尖沙咀碼頭旁的六公館，是絕佳的選擇。六公館位於海運大廈LCX，最盡頭臨海位置， 經過眾多的各式名店後，從扶手電梯而下，便可步入餐館，寬敞的落地玻璃，將維港景色映入眼簾，已經令人眼前一亮。

餐館中間的長形吧枱，將室內一分為二，左手面的裝潢設計，是以時尚簡約為主，令客人置身其中，看著藍天碧海，室外青綠的一片草地，感受到舒適的大自然感覺。在吧枱另一面，精緻的古銅燈飾、雲石傢俱，高貴典雅，更可看出設計上的心思。

 

六公館

在套餐外再加了兩客蠔皇湯鮑。六公館的午市套餐，性價比高，點心有三文魚子燒賣及南翔小籠包，燒賣上放上少許三文魚子，配搭鮮美。小籠包略嫌皮較厚，幸好肉汁飽滿，肉味鮮甜。

很多知名的粵菜餐館，都以叉燒為招牌菜式，亦多採用黑豚肉烹調，六公館的蜜汁黑豚叉燒，火候掌握很好，少許燒焦外皮，豚肉肥瘦適中，肉質嫩滑鮮味，水準之作。

招牌叉燒

松茸雪蓮子燉蘋果，令人心滿意足的湯水，用松茸、雪蓮子、瘦肉、瑤柱與蘋果慢火同燉，湯料上乘，湯味濃郁甘甜，每一口都可令人口味。

松茸雪蓮子燉蘋果

羊肚菌是近年高級餐館喜歡用的食材，因其有獨特香味，將羊肚菌炒帶子，再配以新鮮露筍，煎香的帶子，鮮嫩味美，羊肚菌香味，將味道提升，露筍的鮮嫩爽口，是炎夏的清新菜式。

招牌叉燒

鮑魚以蠔油慢煮，濃郁的汁液，配以年糕、露筍。當鮑魚用刀切成一小塊，混了醬汁，放入口中時，那濃郁的鮮味，真是令人讚嘆。輕嚼後，肉質軟韌適中，而沾了鮑魚汁液的年糕，軟綿濃香味美，此菜色、香、味俱全，吃後齒頰留香，令人回味！

蠔皇湯鮑

麵食是桂花蟹肉炒新竹米粉，拆了的蟹肉，配以桂花、蛋絲，炒新竹米粉。當金黃的米粉，放在桌前，已經令人垂涎欲滴，而新竹米粉，更是米味甘香，軟綿。

最後的菜肴是，野生竹笙浸菜苗，嫩滑菜苗配以杞子、竹笙等，用上湯烹煮，當吃完濃味鮑魚後，再吃鮮味的菜苗，很好的感覺。

野生竹笙浸菜苗

甜品是桂花杞子配桃膠，清甜甘潤可口。在悠閑的下午，優美的環境下，吃美味的午餐，真是夫復何求。
 

作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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撰文 : 胡言
胡言

欄名 : 胡言食語

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