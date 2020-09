【美國大選】拜登爭草根票 批特朗普是揮霍二世祖

美國總統大選11月3日舉行,民主黨總統候選人拜登有意爭取草根選票。拜登出席CNN市政廳會議時,自認並非長春藤大學出身及只是普通人。他更批評特朗普為只懂繼承及揮霍父輩財產的二世祖,呼籲草根選民投自己一票。

拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)角逐今屆大選,更是民主黨自1980年以來首次,提名的總統及副總統候選人都沒有長春藤大學學位。至於對手特朗普(Donald Trump)就於賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業,屬長春藤畢業生。

拜登周四(17日)出席賓夕法尼亞州斯克蘭頓市的CNN市政廳會議時,提及自己只是草根出身,甚至是家中首名大學生,但也具備與其他人同樣優秀的能力。

拜登批評長春藤出身的特朗普是二世祖:

我一直對像特朗普這種人覺得反感,他們繼承一切卻大肆揮霍,並非埋頭苦幹的人。

(And guys like Trump, who inherited everything and squandered what they inherited, are the people that I've always had a problem with - not the people who are busting their neck.)