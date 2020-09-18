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【美國大選】拜登爭草根票 批特朗普是揮霍二世祖

環球社會熱點 15:20 2020/09/18

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美國總統大選11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登有意爭取草根選票。拜登出席CNN市政廳會議時，自認並非長春藤大學出身及只是普通人。他更批評特朗普為只懂繼承及揮霍父輩財產的二世祖，呼籲草根選民投自己一票。

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拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）角逐今屆大選，更是民主黨自1980年以來首次，提名的總統及副總統候選人都沒有長春藤大學學位。至於對手特朗普（Donald Trump）就於賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業，屬長春藤畢業生。

拜登周四（17日）出席賓夕法尼亞州斯克蘭頓市的CNN市政廳會議時，提及自己只是草根出身，甚至是家中首名大學生，但也具備與其他人同樣優秀的能力。

拜登批評長春藤出身的特朗普是二世祖：

我一直對像特朗普這種人覺得反感，他們繼承一切卻大肆揮霍，並非埋頭苦幹的人。

（And guys like Trump, who inherited everything and squandered what they inherited, are the people that I've always had a problem with - not the people who are busting their neck.）

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拜登更形容他和特朗普在今屆大選，就有如斯克蘭頓（Scranton，拜登家鄉）與曼哈頓公園大道 （Park Avenue）之戰，試圖拉攏草根階層。

白人工人階層一直被視為特朗普支持者的核心，CNN票站調查指希拉莉（Hillary Clinton）於2016年大選時，在白人工人階層的支持度落後特朗普37個百分點，但近期民調指拜登的白人工人階層支持度僅落後特朗普15個百分點，反映拜登爭取白人草根選票的策略見效。

責任編輯：鄭錦玲

拜登批評特朗普為只懂繼承及揮霍父輩財產的二世祖，呼籲草根選民投自己一票。

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