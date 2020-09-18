【疫市招聘】供6萬個培訓職位 花旗集團亞太區擬未來三年聘請6,000青年

花旗集團表示，為了解決青年失業問題，未來3年將會在亞太區聘請6,000名青年人及提供逾6萬個培訓職位，包括零售、企業業務等範疇，給予年齡24歲或以下的人士。

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花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示, 由於疫情關係，亞太區正面臨青年失業的挑戰，尤其是低收入及弱勢群組。國際勞工組織數據顯示，目前亞太區估計有7億名青年, 佔全球青年的一半, 而當中有近一半人士已處於失業狀態。

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另外，花旗集團亞太區及花旗集團基金亦承諾至到2023年，捐出3500萬美元(約2.7億港元)，用於推動亞太區的經濟發展，及改善低收入青年的就業機會。

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責任編輯：潘曉豐