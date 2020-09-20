【DNA商機】本地基因分析公司創辦人：基因涉私隱問題不大

為了讓大眾更易接觸到基因測試，公司於今年5月與眾安保險合作，向客人提供乳癌風險的基因檢測。客戶只需提供唾液樣本，從中提取基因，就可以了解自己的乳癌風險。惟此服務暫時只提供予合作公司的客戶，未有開放給大眾選購。余志承指，受現有團隊所限，未能分配人手專責銷售，但未來會朝這方向發展。

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【DNA商機】本地基因分析初創獲千萬融資 為癌症及罕見病患者精準配藥【下一頁】

基因測試說到底也涉及私隱問題，是大眾最關心的一環。他稱，單靠基因資料所涉及的私隱問題不大，「人與人之間的基因只有0.1%的差異，單從基因是不能辨識一個人。不過一旦連繫或整合到其他個人資料，例如頭髮顏色，才會出現私隱問題。」其公司採取多項措施保障用戶的私隱。他補充，其數據分析平台在AWS雲端平台上建立，只有一、兩名有需要的人士才可存取可辨識個人的原始資料，其他人士不能讀取，另以AES 256標準加密，並會清晰紀錄和監察團隊取存資料的情況。若想以有關資料作研究用途，將會事先取得用戶的同意，去除所有具辨識個人身份的資料後，經整合才會發布。



余志承認為，在香港發展生物科技需面對不少挑戰，挑戰離不開「投資大，回報慢」，幸好獲投資者賞識，願意投資，才能持續下去。而且香港也具有優勢，生物科研名列世界前茅，也有符合中、英、美標準的臨床測試中心，對基因測試有一定需求。他透露，未來也有意進軍內地、台灣及東南亞市場，惟各地對科研公司或基因資料等監管與香港有別，部分地區或需要科企在當地設立實驗室，有待下一輪融資後，才進一步將業務推向海外。

節錄自第673期《iMoney Focus》上位生意經。

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