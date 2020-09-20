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【DNA商機】本地基因分析初創獲千萬融資　為癌症及罕見病患者精準配藥

環球政經 14:01 2020/09/20

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一場新冠肺炎疫情，港府推出全民檢測的「普及社區檢測計劃」，基因私隱相關議題引起社會熱議，因此引來不少反對聲音，有人擔心自己的基因資料被洩漏。事實上，在私隱保障得宜的情況下，基因測試可以讓我們更好管理自己的健康。本地生物科技公司Codex（科德施）視基因分析為商機，透過分析基因資料為癌症病人找出適合的標靶療法、找出罕見病的病因，希望在診斷和治療上惠及病人。

【有片睇！】香港科研本地薑 DNA商機【下一頁

【DNA商機】本地基因分析公司創辦人：基因涉私隱問題不大【下一頁

Codex有3位聯合創辦人，3人在香港中文大學修讀生物化學博士時認識，聯合創辦人余志承接受本刊訪問時表示，當年主力研究小腦萎縮症的基因突變，成為全球第一個找出小腦萎縮症第四十型突變基因的研究小組。奈何研究往往較易停留在學術層面，要讓病人能直接受惠，將研究透過商業模式推出是其中一條出路。

千萬元融資設實驗室

3人於2014年在創新科技局與大學合作的「大學科技初創企業資助計劃」及香港科技園的「科技創業培育計劃」，分別取得100萬元及50多萬元的資助後，正式成立公司，設立基因數據分析平台。透過整合不同研究結果及數據，分析病人的情況，余志承表示：「只需要整合病人的基本資料、病歷數據，就可以得出他的癌症風險、不幸患病時適合使用甚麼藥物等資料。」

公司初期還沒有自己的實驗室，主要提供數據分析服務，基因排序等程序需要外判。直至去年成功完成逾千萬元的A輪融資，在香港科技園開設實驗室，由基因抽取、排序及分析可以一條龍在香港完成。

測試攻三大發展範疇

現時公司有三大發展範疇，以B2B為主。其一是與藥廠合作，針對新藥物或療法的臨床測試，希望由商業帶動研究。公司會預先了解藥廠的新藥物，透過基因測試，篩選對藥物有效的病人作測試，提高臨床測試的成功率。「藥物臨床測試的失敗率太高，事實上，由第一期去到第四期，只有不足一成的藥物能獲批准使用。而且每次測試的成本以數十億元計，是藥廠很重的財政負擔。」

另一方面是與醫院合作，助醫生診斷及為病人找出最適合的療法。現時與威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院合作，為腦退化疾病及罕見病人尋找病因，讓他們能得到適當的治療。余志承指，全球有7,000種罕見病，雖說是罕見病，但全球約有4億人患上這些病，以香港人口而言，即每74人就有1人是罕見病患者，「因為罕見病的退化過程緩慢，可能30歲才出現病徵，20年後才會影響活動能力。預先找出是否存在突變基因，可更有效管理健康。」

 節錄自第673期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 楊子瑩

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