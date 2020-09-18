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【華為禁令】傳華為麒麟9000晶片產量低於預期　或影響Mate 40手機產量

科技 16:15 2020/09/18

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近日有消息傳出，華為採用的5nm麒麟9000晶片（內地稱芯片）庫存緊張，或影響Mate 40系列手機產量。

中美關係持續惡化，最近美國對華為實施的新禁令正式生效，不少廠商被勒令停止向華為提供零件。雖然華為早前已大量囤貨，為供應鏈斷裂作準備。但近日消息傳出，華為採用的5nm麒麟9000晶片（內地稱芯片）庫存緊張，未來或影響Mate 40系列手機產量。

華為即將在今年發布的Mate 40手機，搭載最新一代麒麟 9000 晶片，但自從禁令生效後，華為自研的麒麟系列晶片已處於斷供狀態。據早前報道指出，台積電已向華為供應1,000萬片麒麟9000晶片，預計足以讓華為支撐半年時間。不過最近有資料指出，華為實際上收到的晶片數量較預期少。

＜＜【華為禁令】華為寬限期死線將至　專家料零件短缺或降低產品水平

＜＜【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為

據消息傳出，華為在台積電下單生產約2.2萬片5nm晶圓，每片晶圓量所產出的晶片約為 400片，即代表華為獲得的麒麟9000晶片大概只有880萬片，比起之前傳出的1,000萬片更加少。

目前高通、聯發科、三星等晶片製造商，已向美國申請繼續供貨華為許可。但在中美關係持續惡化的情況下，相信美國商務部不會通過許可。面臨晶片短缺的危機，未來華為在生產高階手機方面，將面臨巨大挑戰。

責任編輯：李寶如

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