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【大行點睇】瑞銀三大理由 上調港鐵目標價至50.2元

股樓投資 15:31 2020/09/18

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隨著本港疫情降溫，多隻地產相關股重獲大行看好，包括「半地產股」港鐵（00066）。瑞銀發表研究報告指，港鐵因受到去年下半年的社會運動，及新冠肺炎疫情影響，其股價由去年的7月的55.7元高位跌至現時的39.65元水平。但該行認為，有關負面因素已經反映在股價上，加上疫情緩和，投資者應留意公司的復甦情況，以及其房地產、商場和鐵路項目業務的中期增長。瑞銀因應這三項因素，上調港鐵目標價9.85％，由45.7元升至50.2元，並將評級由「中性」升至「買入」。

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瑞銀預料，港鐵在2021年及2025年度的平均收入，會由2015年至2019年度的平均100億元增加至220億元。另外，本港的零售銷售恢復將減弱租金阻力。儘管預計今年下半年至明年的租金會為負值，但相信跌幅將繼續收窄。而公司下半年亦將有3個新商場開幕，使今年至2025年的租金收入年複合增長率約有7%，以抵銷現時的租金壓力。

該行又指，基於大圍、何文田及黃竹坑等強大的高端項目，房地產業務的開發利潤將從2022年起逐漸增長，估計未來5年，港鐵的房地產開發利潤達560億元，將高於過往5年的150億元。該行又指，港鐵的增長前景尚未得到反映。

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撰文 : 趙家盈

大行報告 經濟 港鐵公司（00066）
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