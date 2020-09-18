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【生科浪潮】作長綫投資　野村首次叫買呢隻生科股　料未來10年增長強勁

股樓投資 15:13 2020/09/18

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野村發表報告，首次給予藥明康德(02359)「買入」評級，目標價129元，較現價有約兩成潛在升幅。

該行指，藥明康德是一站式服務供應商，由藥物開發、臨床合同研究組織(CRO)至醫藥合同定制研發生產(CDMO)，服務覆蓋化學及細胞/基因治療，可受惠CDMO及實驗室服務。

野村引述藥明康德管理層指，集團去年在內地化學藥開發市佔率約16%，化學藥CDMO市佔率6.8%，估計2020至2030年增長將強勁，料2020至2030年收入年複合增長率達24%。該行又料，藥明康德的美國實驗室服務、臨床CRO亦將有強勁增長，相信此股可作長綫投資。

 

【港股追蹤】炒股不炒市 今日輪到生物科技股  詳情請按【見下頁

 

野村指出，過去3年細胞及基因治療的年複合增長率36%，顯著高於環球其他藥物的增長。現時市場有29%的產品處於二期至三期開發，反映CDMO服務需求短期內將增。

雖然現時藥明康德美國實驗室服務市佔率有限，但收入增長強勁，而在臨床CRO服務方面，該行估計公司受惠一站式服務平台可持續獲得新訂單。

 

 

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