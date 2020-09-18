【東京旅遊】東京新地標 Torch Tower 預期2027年落成

東京數年後再有新旅遊地標出現。日本地產發展商三菱地所日前宣佈，計劃在位於丸之內商業區的東京站附近，興建一座約390米高的摩天大樓「Torch Tower」，預期2027年落成後，將成為全國最高的大廈。

【Apple】蘋果與新加坡政府推健康獎賞計劃 參加者最高可獲逾2000元獎勵 詳情請看【下一頁】

網紅夫婦豪擲10萬美元 杜拜哈利法塔公布胎兒性別 詳情請看【下一頁】

三菱地所計劃在東京站北面興建4幢建築物，其中「Torch Tower」總面積約54萬平方米、樓高63層，第7至53層會作商業用途，57至61層會有高級酒店進駐，而最高的兩層則用作觀景台，可以飽覽東京灣和富士山景色，項目預計在2027年竣工，屆時將會超越位於大阪、樓高300米的「阿倍野HARUKAS」和預計2023年落成、樓高330米的「森大廈」，成為全日本最高的建築物。

三菱地所社長吉田淳一表示，大樓以「Torch Tower」為名，是希望大樓「可以像火炬般照亮亮日本」。集團代表谷澤直紀則表示，這次企劃的一大重點是如何發展室外空間。「Torch Tower」的1至8樓外層增設戶外通道，地下亦有室外庭園，避免使用者聚集在室內。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機