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【東京旅遊】東京新地標 Torch Tower 預期2027年落成

環球政經 22:24 2020/09/18

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東京數年後再有新旅遊地標出現。日本地產發展商三菱地所日前宣佈，計劃在位於丸之內商業區的東京站附近，興建一座約390米高的摩天大樓「Torch Tower」，預期2027年落成後，將成為全國最高的大廈。

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三菱地所計劃在東京站北面興建4幢建築物，其中「Torch Tower」總面積約54萬平方米、樓高63層，第7至53層會作商業用途，57至61層會有高級酒店進駐，而最高的兩層則用作觀景台，可以飽覽東京灣和富士山景色，項目預計在2027年竣工，屆時將會超越位於大阪、樓高300米的「阿倍野HARUKAS」和預計2023年落成、樓高330米的「森大廈」，成為全日本最高的建築物。

三菱地所社長吉田淳一表示，大樓以「Torch Tower」為名，是希望大樓「可以像火炬般照亮亮日本」。集團代表谷澤直紀則表示，這次企劃的一大重點是如何發展室外空間。「Torch Tower」的1至8樓外層增設戶外通道，地下亦有室外庭園，避免使用者聚集在室內。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

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