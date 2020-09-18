【螞蟻IPO】美國右翼組織：螞蟻牽涉人權、國家安全七大風險　促港交所推遲螞蟻集團IPO（第二版）

▲ 美國右冀組織「中國－當前危機委員會（CPDC）」日前向港交所主席查史美倫發信，促請港交所至少應延遲螞蟻集團的IPO。

阿里巴巴 （09988） 旗下、歷來最大的新股螞蟻集團，在中美磨擦升溫的背景下啟動港滬同步上市，有美國組織對螞蟻集團IPO表達關注。「中國－當前危機委員會（The Committee on the Present Danger： China）」向港交所 （00388） 管理層發公開信，詳列螞蟻集團在國家安全、人權等方面的七大潛在風險，促請港交所在螞蟻集團未詳細披露風險訊息前，最少應該推遲螞蟻集團IPO。

螞蟻集團發言人回應時表示，這封信是一家邊緣右翼組織為推動其自身議題而將螞蟻集團上市政治化的行為。該信基於一些虛假、不準確和誤導的指稱。

發言人續指，螞蟻集團並非由政府控制。集團是眾多金融機構所信賴的合作夥伴，致力於通過技術服務，幫助普羅大眾獲得普惠的金融和其他服務，而且遵守所在國家和地區的所有法律和規則，相信已就業務運營作出了全面而公允的披露。

CPDC主席Brian Kennedy周一（14日）向港交所主席查史美倫及行政總裁李小加致函，形容螞蟻集團是一間「複雜多層的綜合企業」，所提供的許多產品及服務均適用於軍事、國家監察及商用，系內亦有子公司已遭到美國制裁。

CPDC：潛在風險不單影響股價 更牽涉人權及國家安全

CPDC又引述獨立機構研究，列出螞蟻集團相關的七大風險，包括：華府曾出於國家安全考慮，反對其收購交易活動；螞蟻的技術在內地「社會信用體系」中構成重要地位；其技術及軟件非法收集私人數據；而螞蟻亦可能聽從中國政府的指示；以及地緣政治緊張或影響其股價價值等。

鑑於螞蟻集團在今次IPO文件中未有清晰披露相關風險資訊，而且螞蟻集團及母企阿里巴巴與美國投資者所關注的活動頻繁，警告上述風險不單止有可能導致未來股價價格下跌，而且更牽涉到美國一貫對人權的價值觀及國家安全。

委員會又批評，負責螞蟻集團上市的四間美資承銷商，高盛、大摩、花旗及摩通，不顧潛在風險便鼓勵美國投資者買入股票。因此，促請在進一步資訊披露及被充分評估前，螞蟻集團應至少延遲IPO。

▲ CPDC日前向港交所主席港交所主席查史美倫發信，信中列出螞蟻集團IPO的7個主要危機。

（第二版新增螞蟻發言人回應）

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編輯：趙穎妍