【螞蟻IPO】美國右翼組織：螞蟻牽涉人權、國家安全七大風險　促港交所推遲螞蟻集團IPO

▲ 美國右冀組織「中國－當前危機委員會（CPDC）」日前向港交所主席查史美倫發信，促請港交所至少應延遲螞蟻集團的IPO。

阿里巴巴 （09988） 旗下、歷來最大的新股螞蟻集團，在中美磨擦升溫的背景下啟動港滬同步上市，有美國組織對螞蟻集團IPO表達關注。「中國－當前危機委員會（The Committee on the Present Danger： China）」向港交所 （00388） 管理層發公開信，詳列螞蟻集團在國家安全、人權等方面的七大潛在風險，促請港交所在螞蟻集團未詳細披露風險訊息前，最少應該推遲螞蟻集團IPO。

CPDC主席Brian Kennedy周一（14日）向港交所主席查史美倫及行政總裁李小加致函，形容螞蟻集團是一間「複雜多層的綜合企業」，所提供的許多產品及服務均適用於軍事、國家監察及商用，系內亦有子公司已遭到美國制裁。

CPDC：潛在風險不單影響股價 更牽涉人權及國家安全

CPDC又引述獨立機構研究，列出螞蟻集團相關的七大風險，包括：華府曾出於國家安全考慮，反對其收購交易活動；螞蟻的技術在內地「社會信用體系」中構成重要地位；其技術及軟件非法收集私人數據；而螞蟻亦可能聽從中國政府的指示；以及地緣政治緊張或影響其股價價值等。

鑑於螞蟻集團在今次IPO文件中未有清晰披露相關風險資訊，而且螞蟻集團及母企阿里巴巴與美國投資者所關注的活動頻繁，警告上述風險不單止有可能導致未來股價價格下跌，而且更牽涉到美國一貫對人權的價值觀及國家安全。

委員會又批評，負責螞蟻集團上市的四間美資承銷商，高盛、大摩、花旗及摩通，不顧潛在風險便鼓勵美國投資者買入股票。因此，促請在進一步資訊披露及被充分評估前，螞蟻集團應至少延遲IPO。

▲ CPDC日前向港交所主席港交所主席查史美倫發信，信中列出螞蟻集團IPO的7個主要危機。

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編輯：趙穎妍